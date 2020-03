Der Deutschen Messe droht ein Rekordverlust

Hannover

Für die Deutsche Messe bedeutet die Absage der Industrieschau einen Schlag ins Kontor. Durch den Ausfall der mit Abstand größten eigenen Veranstaltung auf dem heimischen Gelände bricht der Messegesellschaft etwa ein Viertel des geplanten Jahresumsatzes von 329 Millionen Euro weg. Damit steuert das Unternehmen auf ein hohes Defizit zu. Das Minus könne sich im schlechtesten Fall auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag belaufen, verlautete am Donnerstag aus Unternehmenskreisen. Dies wäre ein Rekordverlust.

Um die Kosten zu senken, soll ein Großteil der rund 800 Beschäftigten in Hannover von April an in Kurzarbeit gehen. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat liefen bereits, hieß es. Der Vorstand möchte dem Vernehmen nach erreichen, dass möglichst viele Mitarbeiter nur noch an einem Tag in der Woche auf dem Messegelände oder im Homeoffice tätig sind. Einig sind sich die Arbeitnehmervertreter und das Management bereits darüber, dass das Kurzarbeitergeld aufgestockt werden soll. Strittig sei noch, bis zu welcher Höhe dies möglich ist und für wie lange die reduzierte Arbeitszeit gelten solle, berichteten Beteiligte.

Wichtiges China-Geschäft

Für das laufende Jahr hatte die Deutsche Messe ursprünglich einen schmalen Gewinn von 3 Millionen Euro eingeplant. Dass dieses Ziel kaum erreichbar sein würde, hatte sich schon im Januar und Februar abgezeichnet, als sich das Coronavirus in China immer weiter ausbreitete. Die Volksrepublik ist für die Messe AG der wichtigste Auslandsmarkt. Zusammen mit den Messegesellschaften Düsseldorf und München halten die Hannoveraner 51 Prozent am „Shanghai New International Expo Centre“ (Sniec) – das Gelände ist wegen seiner hohen Auslastung der größte Geldbringer. Dort liegt der Betrieb jedoch lahm, seit die Regierung in Peking wegen der Pandemie alle Messen ausgesetzt hat.

Mit Sorge blickt das Management in Hannover auch auf den eigenen Veranstaltungskalender. Im Herbst stehen mit der IAA Nutzfahrzeuge und der Eurotier noch zwei große Messen von Gastveranstaltern auf dem Programm, die in normalen Zeiten das Gelände weitgehend füllen. Zur IAA vor zwei Jahren waren 2174 Aussteller und rund 250 000 Besucher nach Hannover gekommen. Bei der Eurotier waren es 2600 Aussteller und 155.000 Besucher. Man könne nur hoffen, dass die beiden Messe wie geplant im September und November stattfinden, hieß es bei der Messe.

Keine Finanzspritze geplant

Über den Erfolg des Unternehmens entscheidet aber besonders die Entwicklung in China. Die Beteiligung am Sniec hat der Deutschen Messe im vergangenen Jahr eine Dividende von 8 Millionen Euro eingebracht. Mit den Veranstaltungen in Hannover verdiene man nur einen Bruchteil dieser Summe, berichteten Insider. Für das laufende Jahre hatte man ursprünglich eine Sniec-Dividende von rund 9 Millionen Euro erhofft – eine solcher Betrag gilt inzwischen als unerreichbar.

Das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover verfolgen die Entwicklung mit Sorge. „Wir werden sicherstellen, dass die Messe durch diese Krise kommt“, sagte der Kämmerer der Landeshauptstadt, Axel von der Ohe, der zurzeit den Aufsichtsratsvorsitz innehat. Eine weitere Finanzspritze für das Unternehmen sei aber – „Stand heute“ – nicht nötig. Im Jahr 2009 hatten Stadt und Land ihrer Messegesellschaft 250 Millionen Euro frisches Kapital zugeführt.

