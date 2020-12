Hannover

Die Norddeutsche Landesbank ( Nord/LB) will ihre bisher selbstständige Immobilienfinanzierungstochter Deutsche Hypo ins Mutterhaus integrieren. Die rechtliche Verschmelzung werde voraussichtlich zum 1. Juli nächsten Jahres erfolgen, teilte die Nord/LB am Dienstag in Hannover mit. Dies habe die Trägerversammlung beschlossen. Die Marke Deutsche Hypo werde es weiterhin geben. „Durch die Vollintegration in die Nord/LB ergeben sich deutliche Vorteile auf der Kostenseite, insbesondere durch die Zusammenführung der jeweiligen Stabs- und Zentralbereiche“, sagte Niedersachsens Finanzminister und Nord/LB-Aufsichtsratschef Reinhold Hilbers ( CDU).

Damit ist ein Verkauf der Deutschen Hypo vom Tisch. In der Grundlagenvereinbarung zum Umbau der Nord/LB hatten die Träger der Landesbank festgelegt, dass für die Tochtergesellschaft bis zum Jahr 2021 „alternative Szenarien“ geprüft würden. Sowohl Hilbers als auch Nord/LB-Chef Thomas Bürkle hatten jedoch früh erklärt, dass die Tochter auch in Zukunft ein Teil des Konzerns sein solle. „Die Finanzierung von Gewerbeimmobilien ist eine zentrale Säule unseres Geschäftsmodells und wird dies auch bleiben“, sagte Bürkle.

Deutsche Hypo gehört seit 2008 zur Nord/LB

Die 1872 gegründete Deutsche Hypo ist in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Spanien und Polen aktiv und zählt mit einer Bilanzsumme von 19,4 Milliarden Euro zu den großen deutschen Immobilienfinanzierern. Sie beschäftigt rund 400 Mitarbeiter vorwiegend in Hannover. Die Deutsche Hypo gehörte früher zur BHF-Bank, später zur niederländischen ING-Gruppe – seit 2008 ist sie ein Teil der Nord/LB.

Vor etwa sechs Jahren ist die Deutsche Hypo in ihre heutige Zentrale an der Osterstraße gezogen. Den Standort habe man bewusst gewählt, hieß es seinerzeit bei der Eröffnung. „Die Deutsche Hypo soll der Nord/LB nahe sein, aber nicht zu nahe.“ Der Immobilienfinanzierer solle selbstständig agieren, aber „klar eingebunden in die Konzernstrategie“ sein.

Kein zusätzlicher Personalabbau geplant

Diese Absicht stand zwischenzeitlich infrage, als die Landesbank von ihren Trägern Ende vergangenen Jahres mit einem 3,6 Milliarden Euro schweren Rettungspaket gestützt werden musste. Sie war wegen maroder Schiffskredite in Schieflage geraten. Das Konzept zur Sanierung sieht vor, dass die Nord/LB ihre Bilanzsumme von 147 auf 95 Milliarden Euro verringert und ihr Geschäft regionaler ausrichtet. Bei dieser Diskussion wurde auch über einen Verkauf der Deutschen Hypo nachgedacht.

Die nun beschlossene Integration der Immobilientochter helfe bei der Verschlankung der Konzernstrukturen, sagte Bürkle, der von 2012 bis 2013 selbst Chef der Deutschen Hypo war. Man werde „im Zuge der Verschmelzung der beiden Häuser auch Synergieeffekte nutzen, um Kosten zu sparen und den Konzern insgesamt noch wettbewerbsfähiger zu machen“.

Ein zusätzlicher Stellenabbau sei aber nicht geplant, sagte ein Sprecher des Geldhauses. Die Nord/LB will die Zahl ihrer Mitarbeiter bis Ende 2023 auf 2800 Beschäftigte nahezu halbieren. Den Angaben zufolge wird dieses Ziel auf freiwilliger Basis erreicht – alle entsprechenden Verträge seien bereits unterschrieben, hieß es.

Tallner geht Ende 2021 Der für das Firmenkundengeschäft und die Kapitalmarktbereiche zuständige Vorstand Günter Tallner will die Norddeutsche Landesbank ( Nord/LB) verlassen. Der 58-Jährige werde seinen Ende 2021 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern, teilte das Geldinstitut mit. Der Aufsichtsrat werde „zu gegebener Zeit“ entscheiden, wer Tallners Posten übernehmen soll. Dem Vernehmen nach hat auch die Suche nach einem Nachfolger für Vorstandschef Thomas Bürkle begonnen. Der 67-Jährige will Ende nächsten Jahres mit dem Ablauf seines Vertrages aus der Nord/LB ausscheiden.

Von Jens Heitmann