Hannover

Einen prall gefüllten Veranstaltungskalender in einem geraden Jahr hat man sich bei der Deutschen Messe immer gewünscht. Wegen des unterschiedlichen Turnus, mit dem die Branchen ihre Treffen in Hannover abhalten, lief das Geschäft in den ungeraden Jahren immer deutlich besser. Jetzt hat es den Anschein, als ob die Messe 2022 ihr lang ersehntes Ziel endlich erreichen könnte – angesichts der Umstände, die das möglich machen, hätten sich das Unternehmen und die Anteilseigner jedoch bestimmt lieber noch ein wenig geduldet.

Es sind bittere Monate: Die Messewirtschaft leidet wie kaum eine andere Branche unter der Pandemie. Aufgrund von Reisebeschränkungen und Verboten größerer Veranstaltungen konnten 2020 in Deutschland nur 114 von 355 geplanten Messen stattfinden. Von einem erwarteten Umsatz von insgesamt 4 Milliarden blieb am Ende weniger als ein Drittel übrig. Für das laufende Jahr war schon vor Beginn der dritten Corona-Welle fast jede dritte Messe abgesagt oder ins nächste Jahr verschoben worden.

Einbußen auch bei Messebauern, Hotels und Taxifirmen

Die Krise trifft nicht nur die Messegesellschaften und ihre Beschäftigten – unter den Absagen leiden auch andere Dienstleister. Normalerweise tragen Messen rund 28 Milliarden Euro im Jahr zur deutschen Wirtschaftsleistung bei. Neben den Veranstaltern profitieren davon auch Messebauer, Spediteure, Hotels, Gaststätten, Taxifahrer und der Einzelhandel vor Ort. Von dieser sogenannten „Umwegrendite“ kamen im vergangenen Jahr nur etwa 6 Milliarden Euro herein. Für 2021 sieht es eher noch schlechter aus. Von Messen sollen hierzulande insgesamt mehr als 230.000 Stellen abhängen. Der Branchenverband Auma stuft fast die Hälfte davon als gefährdet ein.

Von Jens Heitmann