Hannover

Im Streit um die Sanierung der Deutschen Messe AG kontern die IG Metall und der Betriebsrat die Sparpläne des Vorstandes mit eigenen Forderungen. Die Arbeitnehmervertreter verlangen vom Management, auf den geplanten Stellenabbau, die Auslagerung von Aufgaben und Eingriffe in den Tarifvertrag zu verzichten und stattdessen neue Veranstaltungen für den Standort Hannover zu entwickeln. „Ein Outsourcing ganzer Bereiche würde zu einem Flexibilitätsverlust für die Messe und damit zu einer Qualitätseinbuße gegenüber Ausstellern und Besuchern führen“, sagte der Erste Bevollmächtigter der IG Metall Hannover, Dirk Schulze, am Freitag.

Die Messe benötigt infolge der Corona-Krise Finanzhilfen in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Die Anteilseigner – Stadt und Region Hannover sowie das Land Niedersachsen – sind bereit, für entsprechende Kredite Bürgschaften zu übernehmen. Im Gegenzug bestehen sie jedoch auf einem Sanierungskonzept. Der Vorstand will mittelfristig rund 290 von 760 Vollzeitstellen streichen und die übertariflichen Leistungen kürzen. Die Arbeitnehmervertreter erneuerten unterdessen ihre Forderung nach einer Kapitalerhöhung durch die Anteilseigner.

Unternehmen hält Einsparungen für unumgänglich

Das Sparprogramm geht nach Einschätzung des Betriebsrates einseitig zulasten der Beschäftigten. „Ein Belegschaftsabbau von über einem Drittel und Einkommensklau würde eine Abwärtsspirale einleiten, dagegen wehren wir uns“, sagte der Vorsitzende Karsten Scheibe. Die Gewerkschafter räumen zwar ein, dass die tariflich Beschäftigten in Hannover mehr verdienen als bei anderen Messegesellschaften. Eigentlicher Treiber der Personalkosten seien jedoch die üppige Altersvorsorge für die Führungskräfte und die Bezahlung der Vorstände. Auch das Auslandsgeschäft müsse neu ausgerichtet werden.

Die Messe AG hält deutliche Einsparungen für unumgänglich. „Auch eine Kapitalerhöhung wird uns nicht von der Notwendigkeit entbinden, unsere Kostenstruktur anzupassen“, sagte ein Unternehmenssprecher: „Nur so bleiben wir wettbewerbsfähig, denn die Corona-Pandemie und ihre Nachwirkungen werden dazu führen, dass wir auch in den kommenden Jahren deutlich weniger Umsätze generieren.“ Der Personalabbau solle aber sozialverträglich stattfinden – per Fluktuation, Altersteilzeit und freiwillige Programme.

Von Jens Heitmann