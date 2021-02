Hannover

Bei der Deutschen Messe gibt es erneut heftigen Streit. Der Betriebsrat und die IG Metall haben Vorstandschef Jochen Köckler das Misstrauen ausgesprochen und fordern den Aufsichtsrat auf, einen Nachfolger zu suchen. Es sei an der Zeit, „einen Neuanfang an der Spitze (...) vorzunehmen und einen neuen Vorstandsvorsitzenden einzusetzen, der mehr an Messen glaubt und das Unternehmen wieder auf einen Wachstumskurs bringen kann“, heißt es in einem Schreiben der Arbeitnehmervertreter an die Belegschaft, das unter anderem von Betriebsratschef Karsten Scheibe und dem Ersten Bevollmächtigten der IG Metall Hannover, Dirk Schulze, unterschrieben wurde.

Der Anlass für den Appell sind Pläne für einen umfassenden Umbau des Unternehmens. Nach HAZ-Informationen soll die Struktur der Messe deutlich schlanker werden. Über diese strategischen Zielsetzungen seien bisher jedoch weder der Betriebsrat noch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat informiert worden, kritisieren die Gewerkschafter. „Es scheint, als würde sich das Vorgehen (...) aus dem Oktober letzten Jahres, als der Vorstand uns unter Vortäuschung falscher Tatsachen die Mitarbeit am Zukunftskonzept verwehrt hatte, wiederholen.“

Von den Arbeitnehmervertretern attackiert: Messe-Chef Jochen Köckler. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Finanziell stark unter Druck

Die Deutsche Messe war durch die Corona-Pandemie in eine Existenzkrise geraten. Weil auf dem heimischen Gelände bis auf Weiteres keine Veranstaltungen stattfinden können, wird die Messegesellschaft voraussichtlich auch im laufenden Jahr hohe Verluste anhäufen. Nur durch einen Notkredit in Höhe von 122 Millionen Euro, für den das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover bürgen, konnte das Unternehmen eine Insolvenz abwenden. Zur Bedingung für ihre Bürgschaft hatten die Anteilseigner deutliche Kostensenkungen gemacht.

Unterstützt von Beratern der Boston Consulting Group legte der Vorstand im Herbst ein Sanierungskonzept vor. Erst nach langen Verhandlungen konnten sich das Management und die Arbeitnehmervertreter Anfang Dezember auf einen Kompromiss verständigen. Dieser sieht – neben Kurzarbeit, einer Verringerung der Wochenarbeitszeit sowie einer Reduzierung tariflicher und übertariflicher Leistungen – auch Einschnitte bei Führungskräften sowie die Ausgliederung von Tätigkeiten vor, die nicht mehr zum Kerngeschäft der Messe zählen. Dazu gehören etwa die Gas­tronomie, die Gärtnerei oder der Sprachendienst. Bis zum Jahr 2027 sollen rund 200 von 738 Arbeitsplätzen wegfallen.

Künftig eine Frau im Vorstand?

Zuletzt haben die Unternehmensberater und der Vorstand auch ein Konzept für eine veränderte Managementstruktur der Messe erarbeitet, das die Entwicklung neuer Veranstaltungen erleichtern und die interne Verwaltung vereinfachen soll. Ein besonderer Fokus liegt dem Vernehmen nach auf den Finanzen, da das Unternehmen spätestens von 2026 an in der Lage sein soll, seine Kredite aus eigener Kraft zu bedienen. Der Weg zu diesem Ziel sei steinig, verlautete aus dem Aufsichtsrat. Für diese Aufgabe benötige man daher spezielles Know-how in Sachen Restrukturierung.

Dem zweiten Vorstandsmitglied Andreas Gruchow traut der Aufsichtsrat den neuen Zuschnitt des Controllings offenbar nicht zu. Der Maschinenbauingenieur, der bisher sein gesamtes Berufsleben bei der Deutschen Messe verbracht hat und seit 2008 im Vorstand sitzt, verantwortet das Auslandsgeschäft sowie die Fachmessen Domotex und Ligna. Der 56-Jährige soll dem Vernehmen nach daher das Unternehmen verlassen. Die Nachfolgesuche habe bereits begonnen, hieß es. Das Ziel sei, die Position mit einer Frau zu besetzen.

„In der Krise wenig überzeugt“

Die Arbeitnehmervertreter lassen auch an Gruchow kein gutes Haar. „Auch er hat unserer Meinung nach in der Krise wenig überzeugt“, heißt es in dem Schreiben an die Belegschaft. Insgesamt habe das Management zuletzt „eher für mehr Verwirrung, Unsicherheit bei den Beschäftigten und Mehrkosten für das Unternehmen gesorgt, als Erfolge gebracht“.

Offenbar vor dem Abschied: Messe-Vorstand Andreas Gruchow. Quelle: Ole Spata/dpa

Die Anteilseigner reagierten am Dienstag verärgert auf die Attacke der Arbeitnehmervertreter. Um Vorstandschef Köckler den Rücken zu stärken, wolle man bereits bei der nächsten Aufsichtsratssitzung ein Signal für eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrages geben, hieß es. Das Unternehmen wollte dazu keine Stellung nehmen. „Zu Personalspekulationen und internen Angelegenheiten äußern wir uns nicht“, sagte ein Messe-Sprecher.

