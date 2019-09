Brüssel/Hannover

Der deutsche Strommarkt steht vor einer Zäsur: Die Energiekonzerne Eon und RWE dürfen ihre Geschäftsgebiete neu abstecken. Nach dem Plazet der EU-Kommission kann Eon mit Beginn nächsten Jahres die bisherige RWE-Tochter Innogy übernehmen und wird damit der mit Abstand größte Versorger. Im Gegenzug darf RWE die gesamte Erzeugung beider Konzerne unter einem Dach bündeln; der Konzern beteiligt sich auch mit 16,7 Prozent an Eon. Der Deal führe für die Kunden nicht zu weniger Auswahl und höheren Preisen, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. Kleine Konkurrenten wie der Hamburger Ökostromanbieter Lichtblick beurteilen das allerdings anders – dort prüft man eine Klage. Gleiches gilt für die Stadtwerke Hannover.

Vorstandschef spricht von „historischem Tag“

Für Eon sei es ein historischer Tag, sagte Vorstandschef Johannes Teyssen. Man sei „erleichtert, stolz, aber auch ein bisschen demütig“. Gemäß den Auflagen der EU-Kommission muss Eon unter anderem 34 Ladestationen für Elektroautos an deutschen Autobahnen sowie das Tschechien-Geschäft abgeben. Die Ladestationen sollen künftig von einem Drittanbieter betrieben werden. Zudem muss Eon die Verträge mit den meisten seiner Heizstromkunden in Deutschland aufgeben. Diese Auflagen seien für sein Unternehmen „sehr verkraftbare Zugeständnisse“, sagte Teyssen.

Stadtwerke und Lichtblick prüfen Klage

Das sehen auch kleinere Versorger so – die Stadtwerke Hannover kritisieren die Erlaubnis aus Brüssel scharf. „Durch die Übernahme von Innogy durch Eon wird der Wettbewerb in Deutschland zum Erliegen kommen“, sagte Vorstandschefin Susanna Zapreva. „Für die Kunden läuft das auf steigende Preise hinaus.“ Die Auflagen der EU seien zu weich, hieß es bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. „Dass Eon keine seiner beiden Discounter-Töchter verkaufen und auch keine Beteiligung an Stadtwerken oder Regionalanbietern aufgeben muss, überrascht“, sagte Bereichsleiter Udo Sieverding. Der führende deutsche Ökostromanbieter Lichtblick will eine Klage am Gericht der Europäischen Union prüfen. Diesen Schritt behalte man sich auch bei Enercity vor, sagte Zapreva.

Zusammen mit den bisherigen Innogy-Kunden kommt Eon künftig auf rund 14 Millionen Kunden in Deutschland. In Europa wird Eon sogar rund 50 Millionen Verbraucher mit Strom und Gas beliefern. RWE wird durch den Deal mit Eon trotz seiner Braunkohlekraftwerke zu einem führenden Anbieter von erneuerbaren Energien. „Die Vereinbarungen zwischen RWE und Eon werden die Energiewende maßgeblich voranbringen, weil sie die Stärken beider Unternehmen bündeln“, sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz. Der Konzern will künftig kräftig in die erneuerbaren Energien investieren. Von den rund 100 Gigawatt erneuerbarer Energien hierzulande verfügt RWE eigenen Angaben zufolge bisher nur über ein Gigawatt.

Eon will 5000 Stellen abbauen

Für Innogy bedeutet die Entscheidung aus Brüssel das Aus. Der Großteil der mehr als 40.000 Mitarbeiter wird zu Eon wechseln. Dabei sollen bis zu 5000 Stellen aus beiden Unternehmen ohne betriebsbedingte Kündigungen abgebaut werden. Der Abbau werde vor allem dort erfolgen, wo Eon und Innogy große Überschneidungen hätten, sagte Teyssen. Dies sei besonders an drei Standorten der Fall: „ München, Dortmund und Essen werden sicherlich eine gewisse Betroffenheit haben.“

Von Alkimos Sartoros und Jens Heitmann