Hannover

Seit Montag wird das Unternehmen Hannover Rück wieder im Dax, dem wichtigsten Börsenindex Deutschlands, gehandelt. Der „Versicherer der Versicherer“, bei dem sich Versicherungen gegen hohe Zahlungsverpflichtungen absichern, gehört zum ebenfalls in Hannover angesiedelten Talax-Konzern (HDI). Mit der Hannover Rück listet der Dax nun zwei hannoversche Unternehmen. Die Continental AG ist das zweite. Um im Dax aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen gewisse Kriterien erfüllen.

Bringt die Dax-Aufnahme den Konzernen Vorteile? Welche anderen hannoverschen Firmen waren in der Vergangenheit durch die Aufnahme in den Dax „geadelt“? Hier der Überblick über Hannovers Wirtschaft im deutschen „Börsenbarometer“.

Erhoffte und echte Vorteile

Die Listung im Dax ist eher kein Verdienst einer Stadt, in der das Unternehmen seinen Sitz hat – bringt ihr womöglich aber Vorteile: Dax-Unternehmen stehen oft mal im Rampenlicht, und wenn es gute Nachrichten sind, strahlen die womöglich auf den Ort des Konzernsitzes ab. Zudem sind solche Unternehmen meist begehrte Arbeitgeber, ziehen besonders qualifiziertes Personal an, welches sich womöglich in der Nähe niederlässt und hier Geld ausgibt.

Das alles erhöht die Attraktivität als Lebens- und Wirtschaftsstandort. Und wenn ein Unternehmen im Dax ist, müssen institutionelle Anleger wie Fondsgesellschaften mehr Aktien dieses Unternehmens kaufen, wenn sie etwa den Index nachbilden. Das steigert wieder den Börsenwert, wenn auch strittig ist, ob nachhaltig. In jedem Falle kann es für eine hier gelistete AG leichter sein, sich frisches Kapital zu besorgen, etwa durch Ausgabe weiterer Aktien, da sie stärker das Interesse vieler Anleger weckt.

Der Deutsche Aktienindex Dax Den Deutschen Aktienindex, kurz Dax, gibt es seit Juli 1988, ausgedacht von Frank Mella, damals Redakteur der „Börsen-Zeitung". Aufgenommen werden nur Unternehmen, die den Vorgaben des „General Standard" der Frankfurter Wertpapierbörse genügen, also gewissen Kriterien entsprechen und etwa bestimmten Berichtspflichten nachkommen. Berechnet wird der Index anhand der Daten des elektronischen Handelssystems Xetra, börsentäglich fortlaufend von etwa 9.30 bis 17 Uhr. Bis September 2021 umfasste der Index 30 Unternehmen, nun 40. Hauptkriterium für die Aufnahme: Die „Marktkapitalisierung" einer Aktiengesellschaft – gemeint ist damit ihr „Wert", und der wird berechnet anhand der vom Unternehmen ausgegebenen Zahl an Aktien und deren Kurswert zu einem Stichtag, immer zum letzten Handelstag im März und im September. Nicht jedes gelistete Unternehmen bestimmt den Dax-Wert gleichermaßen: Es wird gewichtet, und zwar nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz (also abhängig davon, wie leicht handelbar und auf wie viele Aktionäre verteilt die Aktien sind, auch freefloat genannt). Dazu muss in den vorangegangenen zwei Jahren ein operativer Gewinn erzielt worden sein (Ebitda: Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und sonstigen Finanzierungsaufwendungen). Alle in dem Index gelisteten Unternehmen zusammen stehen für etwa 80 Prozent der Marktkapitalisierung aller in Deutschland börsennotierten Aktiengesellschaften.

Auf- und Abstiege

Wie lange so etwas anhält, ist stets ungewiss. Die beiden aktuellen hannoverschen Dax-Konzerne Hannover Rück und Continental haben schon Auf- und Abstiege erlebt: Die Conti flog 1996 wegen zu geringer Marktkapitalisierung raus, kehrte 2003 zurück – und war damit das erste Unternehmen, das es je erneut in den Dax geschafft hatte.

2008 dann der erneute Abstieg, weil die Schaeffler-Gruppe bei einem Übernahmeversuch so viele Conti-Aktien auf sich vereint hatte, dass der geforderte Freefloat (also Aktienzahl im Streubesitz) nicht mehr reichte. Der einstige Reifenkonzern ist längst umfassend in der Sparte Automotive tätig – und seit 2012 zurück in der „Börsenbundesliga“, hält also seit zehn Jahren die Klasse.

Kurzer Aufenthalt

Die Hannover Rück wurde 2009 gelistet, löste Siemens-Ableger Infineon ab, der die damals gültigen Kriterien für den Handelsumsatz an der Börse nicht mehr erfüllte – das Schicksal ereilte den Rückversicherer, in dieser Branche hinter der Münchner Rück und der Swiss Re die weltweite Nummer drei, noch im selben Jahr, und so war er nach sechs Monaten wieder draußen. Infineon kehrte zurück.

Preussag hui, Tui eher nicht

Ein ehemaliges Mitglied dieser Runde mit Sitz Hannover ist die Tui. Sie musste 2008 ihren Status als Dax-Konzern ablegen – ihr Börsenwert war zu tief gefallen. Sie war seit 1990 in dem Index – damals hieß das Unternehmen noch Preussag, war ein Mischkonzern, zu dem auch die Salzgitter AG gehörte, und hatte wenig mit Tourismus zu tun.

Stahlkonzern abgekocht

Der Stahlkonzern Salzgitter AG hatte seine Dax-Premiere 2008, wurde jedoch 2010 rausgeworfen – wegen schlechter Leistung: Während der Dax um 30 Prozent zulegte, hatte die Salzgitter AG 10 Prozent eingebüßt und damit eine noch bessere Performance des Leitindexes verhindert.

Schneller Abgang

K+S, der Bergbau-, Salz- und Düngemittelkonzern aus Kassel, rückte 2008 für die Tui nach, musste sich 2016 dann wieder verabschieden, weil die Marktkapitalisierung in den Keller gegangen war – so stark und schnell, dass es einen umgehenden schnellen Rauswurf gab.

Volkswagens Vorzüge

Das größte Gewicht der derzeit fünf Dax-Mitspieler aus Niedersachsen bringt die Volkswagen AG in den Dax ein. Auch hier gab es keine Konstanz: Ende 2009 fielen die Stammaktien von VW aus dem Index, der Streubesitz war unter die relevante Marke von 10 Prozent gefallen, weil das Emirat Katar zum Großaktionär geworden war. Mehr als die Hälfte der Anteile lag ohnehin im Zugriffsbereich der Porsche-und Piech-Familien. Dafür rückten – ein Zufall – die Vorzugsaktien von VW auf (versprechen mehr Dividende, haben aber kein Stimmrecht).

Zwei Neulinge aus dem Land

Seit September 2021 sind mit dem Duft- und Aromakonzern Symrise aus Holzminden und dem Pharma- und Laborausrüster Sartorius aus Göttingen zwei weitere Aktiengesellschaften aus Niedersachsen vertreten – sie sind erstmals dabei und verdanken ihren Aufstieg wohl der Aufstockung auf 40 Unternehmen.

Von Ralph Hübner