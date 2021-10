Hannover

Die Tui will erneut ihr Eigenkapital erhöhen. Nachdem der Reisekonzern schon im Februar bei seinen Anteilseignern 500 Millionen Euro eingesammelt hat, soll die Ausgabe neuer Aktien nun weitere rund 1,1 Milliarden Euro einbringen. Insgesamt werde man etwa eine halbe Million Dividendenpapiere anbieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. „Mit der Kapitalerhöhung kommen wir unserem Ziel, die staatlichen Kredite zügig zurückzuführen, einen großen Schritt näher“, sagte Vorstandschef Friedrich Joussen.

Mit dem Geld will die Tui einen von der staatlichen KfW-Bank gewährten Kredit in Höhe von 375 Millionen Euro tilgen und ihre Bankschulden verringern. Der Konzern war wegen der Corona-Krise in Existenznot geraten und hatte eine Insolvenz nur mit der Unterstützung des Staates und privater Kapitalgeber abwenden können. Insgesamt erhielt die Tui Darlehen, Garantien, Anleihen und Vermögenseinlagen in Höhe von 4,8 Milliarden Euro. Derzeit habe das Unternehmen finanzielle Mittel von 3,4 Milliarden Euro zur Verfügung, hieß es. Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung seien es 4,5 Milliarden Euro.

Eigenkapital im Sommer aufgezehrt

Der Touristikkonzern hat die Kapitalerhöhung bereits seit Längerem vorbereitet. Auch wenn in diesem Jahr wieder mehr Kunden mit der Tui verreisen als 2020, liegen die Buchungen immer noch deutlich unter dem vor der Corona-Pandemie üblichen Niveau. Die Kapazität für die Sommerhauptsaison wurde auf 60 Prozent des vergleichbaren Zeitraums im Jahr 2019 verringert. Von April bis Juni verbuchte die Tui bei einem Umsatz von 650 Millionen Euro unter dem Strich einen Verlust von 940 Millionen Euro. In den ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres summierte sich das Minus auf 2,4 Milliarden Euro – damit war das Eigenkapital aufgezehrt.

Inzwischen blickt der Vorstand etwas zuversichtlicher nach vorn. Besonders in den vergangenen Wochen habe man einen „starken Aufwärtstrend“ bei den Buchungen registriert, hieß es. Für den kommenden Winter will die Tui 60 bis 80 Prozent ihres normalen Reiseprogramms anbieten. Für Kurz- und Mittelstreckenziele gebe es kaum noch Reisebeschränkungen, die Impfquoten in Europa seien hoch. Bei Langstreckenzielen rechne man weiter mit einer langsameren Erholung. Die Buchungen für den Winter lägen aktuell bei 54 Prozent des Niveaus der Saison 2018/2019. „Sehr ermutigend“ sei die Zahl von bisher 1,6 Millionen Buchungen für den Sommer 2022. „Die Nachfrage ist da“, erklärte der Konzern.

Mordaschow zieht bei der Kapitalerhöhung mit

Bei der Kapitalerhöhung werden Altaktionäre für 21 bestehende Aktien ein Bezugsrecht für zehn neue Aktien zu einem Preis von jeweils 2,15 Euro erhalten. Der russische Investor Alexej Mordaschow, der derzeit 32 Prozent der Tui-Aktien hält, werde sich an dem Schritt beteiligen und seine Beteiligung konstant halten, erklärte das Unternehmen. Der Rest der Kapitalerhöhung werde von einem Bankenkonsortium übernommen.

Von Jens Heitmann