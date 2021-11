Domotex abgesagt: Fällt auch die Hannover Messe aus?

Hannover

Die vierte Corona-Welle gefährdet die Sanierung der Deutschen Messe. Nach der Absage der für Mitte Januar geplanten Bodenbeläge-Messe Domotex könnten durch die Entwicklung der Pandemie auch die Termine für die Ende Februar vorgesehene Agritechnica und der Hannover Messe im April in Frage stehen. Falls sich die Lage selbst bis zur für Juni avisierten Interschutz nicht bessere, könnten möglicherweise Gespräche über neue Finanzhilfen für die Messegesellschaft nötig werden, verlautete am Montag nach einer Aufsichtsratssitzung aus Kreisen des Unternehmens.

Noch vor gut einem Monat habe es – nach der Absage in diesem Jahr – nach einem Neustart der Domotex mit etwa 800 Ausstellern in drei Hallen ausgesehen, hieß es. Damit wäre die Fachmesse etwa halb so groß ausgefallen wie in normalen Zeiten. „Wir haben bis zuletzt gemeinsam mit den ausstellenden Unternehmen für die Domotex gekämpft und stehen seit Monaten täglich im Austausch mit der Branche“, sagte die verantwortliche Messe-Managerin Sonia Wedell-Castellano: „Angesichts des Pandemie-Geschehens ist jedoch mit einer kurzfristigen Erholung des internationalen Geschäftsreiseverkehrs nicht zu rechnen.“

Hoffnung für Agritechnica und Hannover Messe bestehen noch

Unsicherer als vor wenigen Wochen erscheint inzwischen auch die Eröffnung der Agritechnica. Nach Angaben der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) sind für die vom 27. Februar bis 5. März geplante Messe 90 Prozent der Ausstellungsfläche belegt, ursprünglich wurden 2000 Aussteller erwartet, rund 330.000 Besucher wären nach jetzigem Stand unter Corona-Bedingungen zugelassen. An dieser Hoffnung halte man weiterhin fest, sagte ein DLG-Sprecher: „Wir versuchen das Unplanbare planbare zu machen.“ Im November 2019 waren 2800 Aussteller und knapp 450.000 Besucher zur weltgrößten Agrarmesse nach Hannover gekommen.

Lesen Sie auch Neuer Vertrag: IAA Nutzfahrzeuge bleibt bis 2028 in Hannover

Für die Hannover Messe hatte es bis vor Kurzem ebenfalls nach mehr Normalität ausgesehen: Nach zwei Jahren im Ausnahmezustand sollte das Branchentreffen für Industrietechnik und Maschinenbau vom 25. bis 29. April wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. Mit 17 Hallen sollten nur zwei weniger belegt sein als bei der Industrieschau 2018, der eine ähnliche Konzeption zugrunde lag. 2020 war die Messe wegen Corona ausgefallen, in diesem Jahr lief sie nur als Digitalformat – online waren rund 95.000 Teilnehmer dabei. An der Hannover Messe 2019 hatten sich knapp 6200 Aussteller und 211.000 Besucher beteiligt.

Verlust der Messe könnte 2022 höher ausfallen als geplant

Bisher hat die Deutsche Messe die Corona-Krise besser überstanden als erwartet. Für das laufende Jahr hatte die Gesellschaft bei einem Umsatz von knapp 100 Millionen Euro zunächst einen Verlust von 76 Millionen Euro erwartet – durch die außerordentlichen Wirtschaftshilfen des Bundes sowie die Mieteinnahmen für das Impfzentrum und das Behelfskrankenhaus auf dem Gelände werde sich das Minus aber mehr als halbieren, hieß es. Für das nächste Jahr sind ein Umsatz von 236 Millionen Euro und ein Verlust von 23 Millionen Euro geplant – Voraussetzung dafür sei jedoch ein Neustart des Messegeschäfts, hieß es.

Dem Vernehmen nach kalkuliert die Messe aktuell mit mehreren Szenarien: Falls die Agritechnica und die Hannover Messe nur kleiner ausfallen als erhofft, könnte sich das Defizit 2022 verdoppeln. Sollten alle Veranstaltungen bis zum Sommer ausfallen, drohe ein weit höherer Verlust, verlautete aus dem Aufsichtsrat. Dann könnten neue Gespräche mit den Anteilseignern nötig werden. Das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover bürgen als Anteilseigner bereits für einen Kredit in Höhe von 105 Millionen Euro – im Gegenzug muss sich die Messe neu ausrichten und rund 200 von 738 Arbeitsplätzen abbauen.

Von Jens Heitmann