Hannover

Es ist ein Abschied mit langer Ansage. Seit Dirk Roßmann im Rentenalter ist, hat er bei jedem runden Geburtstag damit kokettiert, die Führung des Drogeriekonzerns bald seinem Sohn Raoul allein zu überlassen. Dass er sich mit 75 Jahren nun tatsächlich zurückziehen wird, kommt deshalb keiner großen Überraschung gleich – einer kleinen aber schon, denn der Senior wollte sich nie eine Frist setzen, wann er den Generationswechsel vollzieht. „Solange ich gesund bin und meine grauen Gehirnzellen funktionieren, sind doch alle froh, dass ich ihnen Arbeit abnehme“, sagte er einmal. Jetzt steht der Zeitpunkt fest: Ende September wird der Vater seinen Geschäftsführerposten abgeben, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Raoul Roßmann übernimmt einen trotz Corona wachsenden Konzern

Der 36 Jahre alte Raoul Roßmann trägt schon seit längerer Zeit Verantwortung. 2015 stieg er zum Geschäftsführer für die Bereiche Einkauf und Marketing auf. Er übernimmt einen Konzern, dessen Wachstum auch die Corona-Pandemie nicht stoppen kann. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um etwa 3,5 Prozent auf rund 10 Milliarden Euro. Auch derzeit liefen die Geschäfte besser als erwartet, sagte der Manager der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Mit mehr als 4200 Märkten in acht europäischen Ländern und rund 56.000 Beschäftigten ist Rossmann hinter dem Marktführer dm die Nummer zwei der Branche.

Raoul Roßmann steht künftig an der Spitze des Unternehmens. Quelle: Rainer Dröse

Die Anfänge waren nicht leicht

Für Dirk Roßmann war der Start ungleich schwieriger. „Wir waren ganz kleine Drogisten“, hat der Unternehmer vor fünf Jahren bei einem Spaziergang mit der HAZ auf den Spuren seiner Jugend erzählt. Geld sei daheim „ein furchtbares Thema“ gewesen, „es fehlte immer“. Großvater Rudolf Roßmann hatte 1909 das erste Geschäft an der Lortzingstraße in Hannover eröffnet, das im Krieg zerbombt wurde. Nach Kriegsende startet die Familie mit einem neuen Laden quasi gegenüber an der Podbielskistraße.

Dirk Roßmann kommt am 7. September 1946 als zweiter Sohn von Hilde und Bernhard Roßmann zur Welt. Das glaubt der Filius zumindest 16 Jahre lang, bis herauskommt, dass sein leiblicher Vater ein früherer Nachbar ist. Zu diesem Zeitpunkt ist sein rechtlicher Vormund bereits vier Jahre tot. Die Geschäfte der Drogerie laufen schlecht. Da die Schulden den Wert des Warenbestandes übersteigen, droht den Roßmanns der Bankrott.

Dirk Roßmann (rechts) ist neben seinem Unternehmerfreund Martin Kind als Gesellschafter auch bei Hannover 96 mit von der Partie Quelle: Christophe Gateau

Die Idee mit de Lieferservice rettet die Firma

In der größten Not kommt dem Junior eine Idee: ein Lieferservice der besonderen Art. Damals unterlagen Drogerieartikel noch der Preisbindung – allerdings nicht innerhalb der Familie. Dirk Roßmann lässt sich die Ware von seiner Mutter mit 10 Prozent Rabatt geben und liefert sie einmal in der Woche mit dem Fahrrad zum vollen Preis in der Nachbarschaft aus. Bald kommt er auf 7000 D-Mark Umsatz im Monat – und 10 Prozent Gewinnmarge. Die Einkünfte bringen die Familie wieder in die Spur. „Ich wollte einfach, dass endlich genug Geld da ist.“

Roßmann im Wehrdienst: Erst auf dem Baum, dann ausgemustert

Als ihn die Bundeswehr einzieht, ist diese Stabilität schnell wieder gefährdet. Als die beantragte Freistellung abgelehnt wird, schaltet Roßmann auf stur und verweigert jeglichen Gehorsam. Daran ändert sich auch nichts, als ihn seine Vorgesetzten in eine Nervenklinik einweisen. Als er zurück muss in die Kaserne, zieht sich Roßmann seine Ausgehuniform an, klettert auf den höchsten Baum vor der Anlage und harrt dort mehr als fünf Stunden aus. Anschließend wird er ausgemustert.

Unternehmer und Prominenter: Dirk Roßmann mit dem früheren Bundespräsidenten Christian Wulff (links), Ministerpräsident Stephan Weil (rechts) und dem Sänger Udo Lindenberg bei der Filmpremiere in Hannover. Quelle: Katrin Kutter

Der Unternehmer wird zum Schriftsteller

Jahrzehnte später wird Roßmann die Anekdote als Einstieg seiner Autobiografie verwenden, die von einer ganzen Reihe von Ein-, Um- und Aufstiegen handelt, bei denen er sich neue Horizonte erschließt. Als fast sieben Jahre später die Preisbindung für Drogerieartikel fällt, ist der damals 25-jährige Roßmann der Erste, der die damit verbundene Chance erkennt: Die Vorschrift, die ihm als Jugendlicher einen einträglichen Nebenerwerb gesichert hatte, schützte andere Drogisten nicht länger vor aggressiven Konkurrenten. Der Weg für das erfolgreichste hannoversche Start-up der Nachkriegsgeschichte ist frei.

Schopenhauer-Lektüre und „täglich drei Tonnen Ritalin“

Die Rolle als Unternehmer füllt Dirk Roßmann aber nicht aus. Unruhig war er auch schon als Kind. Heutzutage hätte man ihm wohl „jeden Tag drei Tonnen Ritalin“ gegeben, sagte er als 70-Jähriger. Obwohl er zu Hause Schopenhauer las, ging es für ihn über die Volksschule nicht hinaus. Bildung, Erfahrung und Weltwissen sammelt er als Autodidakt.

Auch seiner neuen Berufung als Romanautor hat sich der Manager auf ganz eigene Weise genähert. Die Handlung seines Klima-Krimis „Der neunte Arm des Oktopus“ sei ihm im „Zustand zwischen Wachsein und Traum“ eingefallen, als er nachts nicht schlafen konnte, berichtete Roßmann Ende 2020. Obwohl das Buch noch immer auf den Bestsellerlisten steht, soll Mitte Oktober bereits die Fortsetzung „Der Zorn des Oktopus“ erscheinen. Große Ziele setzt er sich weiterhin: „Ja, ich will die Welt verändern.“

Von Jens Heitmann