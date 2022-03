Hannover

Es sind unruhige Zeiten für Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover. Erst Kurzarbeit wegen der Corona-Krise, dann wegen Chipmangels – und nun droht infolge des Krieges in der Ukraine ein Produktionsstopp, voraussichtlich in der kommenden Woche. Der Grund sind Engpässe bei Kabelbäumen und Bordnetzverbindungen, da ein Unternehmen aus der Westukraine derzeit nicht liefern kann. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VWN-Werks in Stöcken sind verunsichert.

„Stimmung wegen des Krieges sowieso schon schlecht “

Tor 3, früher Nachmittag, Schichtwechsel. Beschäftigte gehen durch das Drehkreuz und verlassen das Werksgelände. „Haben Sie kurz Zeit für eine Umfrage?“ Viele verneinen, eilen vorbei. Keine Lust, Termine, die Fahrgemeinschaft wartet. Als Erster bleibt Christian stehen, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte. Er arbeitet in der Qualitätssicherung. „Die Stimmung ist wegen des Krieges sowieso schon schlecht“, sagt er. Die Nachricht des drohenden Produktionsstopps habe nun niemanden mehr wirklich überrascht. Dabei habe sich die Lage zuletzt – vor dem Ukraine-Krieg – wieder verbessert. Die Probleme wegen des Chipmangels seien etwas geringer geworden. „Es war wieder ein bisschen Normalität. Und dann gleich der nächste Schlag.“ Wie es jetzt weitergehe? Keine Ahnung.

„Wir wissen nicht, wo wir stehen“

Alexandra Fasoula spürt eine große Verunsicherung unter ihren Kolleginnen und Kollegen. Sie arbeitet in der Montage. „Die Leute machen sich Sorgen, wie es weitergeht.“ Von den Lieferengpässen bei Mikrochips sei das hannoversche Werk im Vergleich zu anderen VW-Standorten noch weniger hart getroffen worden. „Jetzt wissen wir überhaupt nicht, wo wir stehen.“ Der Krieg sei ein großes Gesprächsthema im Werk. Teilweise gebe es auch verschiedene Standpunkte. „Es wird aber friedlich diskutiert.“

Viele fragten sich, ob und wann sie in Kurzarbeit müssten, sagt Fasoula. Was sie in dieser Situation etwas beruhigt: „VWN ist ein sozialer Arbeitgeber, der in den letzten Phasen das Kurzarbeitergeld immer aufgestockt hat.“ Finanziell sei die Situation also kurzfristig nicht bedrohlich. „Zumindest für Festangestellte – für die Zeitarbeitskollegen sieht das natürlich anders aus“.

Rüstem Deveci arbeitet in der sogenannten Pilothalle. „Alle reden von Kurzarbeit“, berichtet er. Es herrsche Unruhe im Werk, auch wegen verschiedener politischer Meinungen. „Aber Krieg möchte keiner.“ Für viele sei die Situation zermürbend – weil nach den Problemen durch Corona und den Chipmangel die nächste Krise anstehe. „Keiner weiß, wie es weitergeht.“ Er hoffe, dass der Krieg so schnell wie möglich ende.

Mario Caputo ist für die Bestellung von Chemikalien zuständig. Die Nachricht vom drohenden Produktionsstopp habe er schon befürchtet. „In einer globalisierten Welt war klar, dass der Krieg Auswirkungen hat.“ Die Situation sei für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ärgerlich, beklagen möchte er sich aber nicht. „Unsere Probleme hier sind Pil­le­pal­le im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine durchmachen müssen.“

Von Yannick von Eisenhart Rothe