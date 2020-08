Hannover/Oldenburg

EWE in Oldenburg ist der fünftgrößte Energiekonzern in Deutschland. Das Unternehmen sieht sich mit seinen großen Kavernenspeichern und seinem Pipelinenetz für den Start in die Wasserstoffwirtschaft der Zukunft gut positioniert. Dabei soll durch die verstärkte Nutzung von Wasserstoff als Energieträger das Klima geschützt werden. Im HAZ-Interview erklärt Vorstandschef Stefan Dohler, warum für die Umstellung der Produktion ein langer Atem nötig ist und wie der niedersächsische Nordwesten davon profitieren kann.

„Wasser ist die Kohle der Zukunft“, schrieb Jules Verne bereits 1874. Warum hat die Wirtschaft für diese Erkenntnis so lange gebraucht, Herr Dohler?

Der Einsatz von Wasserstoff ist in der Industrie bereits sehr etabliert, aber wir stehen jetzt vor einer neuen Herausforderung: Wenn wir klimaneutral wirtschaften wollen, ist dafür eine saubere Energieform nötig. Dabei gilt es, eine schwankende Stromerzeugung aus Sonne und Wind mit dem stetigen Bedarf der Industrie und der privaten Haushalte zu kombinieren. Dafür ist ein Trägermedium notwendig – und das geht fast nur über Moleküle. Wasserstoff ist dafür perfekt geeignet, weil wir ihn in großen Mengen produzieren, speichern und transportieren können.

„Eine klimaneutrale Wirtschaft werden wir frühestens im Jahr 2050 erreichen können“

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält die deutsche Wasserstoffstrategie für die größte Innovation der Energiewende seit 20 Jahren. Teilen Sie diese Einschätzung?

Im Prinzip ja – aber wir haben da einen sehr langen Weg vor uns. Ganz wichtig wird sein, dass der Zielsetzung auch eine konsequente Umsetzung folgt. Dabei stehen zwei große Fragen im Raum: Wie teuer ist der Strom, mit dem Wasserstoff über die Elektrolyse hergestellt wird? Und in welchem Tempo lassen sich die Kosten in der industriellen Anwendung absenken, um die Nutzung wirtschaftlich zu machen? Eine klimaneutrale Wirtschaft werden wir daher frühestens im Jahr 2050 erreichen können.

Die Energiewende war bisher wenig effizient, dafür aber sehr teuer. Die Verbraucher zahlen 25 Milliarden Euro im Jahr für die Förderung des Ökostroms. Wie lassen sich solche Fehler beim Wasserstoff vermeiden?

Die hohen Kosten sind eine Folge des anfänglich ungebremsten Ausbaus von Windkraft- und Solaranlagen. Heutige Windparks sind im Vergleich zu Kohle und Gas wettbewerbsfähig, wenn man auch die Kosten berücksichtigt, die durch die Abgaben auf die Emissionen anderer Energiearten anfallen. Wenn wir den grünen Strom weitgehend von steuerlichen Belastungen befreien und die vorhandene Gasinfrastruktur aus Netzen und Speichern für den Transport von Wasserstoff nutzen, kommen wir bereits heute in eine Schlagdistanz zu den etablierten Technologien.

Um die Wirtschaft auf Wasserstoff umzustellen, ist sehr viel Energie nötig. Allein um den Bedarf der deutschen Stahlindustrie zu decken, wären 12.000 neue Windräder erforderlich. Der Strombedarf der Chemiebranche würde um den Faktor elf steigen. Wo sollen diese Mengen herkommen?

Deutschland ist seit dem Beginn der Industrialisierung ein Land, das Energie einführt und Waren und Dienstleistungen exportiert. Wir importieren heute 70 Prozent unseres Bedarfs – und das wird in der Zukunft nicht viel anders sein, auch wenn es insbesondere für die Windkraft im Binnenland und vor der Küste noch ein erhebliches Potenzial gibt.

„Wenn sich die Anrainer der Nordsee auf ein gemeinsames Konzept verständigen, wäre auch dort mit Windparks sehr viel möglich“

Mit dem Wüstenstromprojekt Desertec waren einmal ähnlich große Hoffnungen verbunden – dann fiel auf, dass Solarparks in der Sahara anfällig für Störungen aller Art sein können.

Das Problem von Desertec war, dass der Idee lange Stromleitungen von Afrika nach Europa zugrunde lagen – wenn diese Kabel jemand kappt, hat man ein Problem. Der große Vorteil von Wasserstoff ist, dass er sich dezentral herstellen und transportieren lässt. Dadurch verringert sich die Abhängigkeit der Importeure.

EWE-Zentrale in Oldenburg: Der fünftgrößte deutsche Energiekonzern beschäftigt rund 8800 Mitarbeiter. Quelle: EWE

Wenn alle Industrieländer auf grünen Wasserstoff setzen, wird man gewaltige Flächen für die Erzeugung von Ökostrom benötigen, der bei der Elektrolyse zur Wasserstoffproduktion genutzt werden soll. Beschwört das nicht weltweit neue Konflikte um deren Nutzung herauf?

Das glaube ich nicht. Es gibt enorme Potenziale: Island verfügt über viel Erdwärme. In Chile sind die Bedingungen perfekt, um die Stromerzeugung aus Wind und Sonne zu kombinieren. Auch Australien, Nordafrika oder die arabischen Staaten haben ausreichend große Flächen. Wenn sich die Anrainer der Nordsee auf ein gemeinsames Konzept verständigen, wäre auch dort mit Windparks sehr viel möglich. Zudem könnte man sich hier den Transport über Schiffe sparen; der Strom könnte per Leitung an Land kommen und in Wasserstoff umgewandelt werden.

„ Wasserstoff lässt sich aber auch in unseren Salzkavernen speichern oder in bereits bestehende Gasnetze einspeisen“

Niedersachsen ist bei der Windenergie bundesweit die Nummer eins – die Landesregierung will diese Position auch beim Wasserstoff erreichen. Ist das realistisch?

Absolut. Wenn wir Strom aus der Nordsee importieren, bietet sich eine Verwertung an der Küste an. Man kann ihn ohne Verluste direkt verbrauchen oder in die Netze einspeisen oder ihn mithilfe der Elektrolyse in Wasserstoff umwandeln und die dabei anfallende Wärme nutzen, um den Wirkungsgrad noch zu erhöhen. Wasserstoff lässt sich aber auch in unseren Salzkavernen speichern oder in bereits bestehende Gasnetze einspeisen. Zum Vergleich: Die Kapazität der Gastransportleitungen vom Norden in den Süden beträgt 75 Gigawatt – beim Strom sind es aktuell nur 18 Gigawatt.

Mit anderen Worten: Der Nordwesten hat gute Chancen, zu einer Drehscheibe für die Energieversorgung in Deutschland zu werden?

So ist es. Wir sind sozusagen der Ruhrpott von morgen – nur mit sauberer Luft.

Zur Person Stefan Dohler steht seit 2018 an der Spitze des Oldenburger EWE-Konzerns. Der 54-Jährige ist gelernter Seemann und Diplom-Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik. Der Manager begann seine Karriere 1998 beim Hamburger Energieversorger HEW, der später vom schwedischen Vattenfall-Konzern übernommen wurde. Dort durchlief Dohler eine Reihe von Führungspositionen und rückte 2012 in das Executive Management Team auf. Zuletzt war er Finanzvorstand des Konzerns in Stockholm. EWE kam zuletzt auf einen Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro und beschäftigt 8800 Mitarbeiter.

