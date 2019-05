Hannover

Der Autobatteriehersteller Clarios will auch nach dem Verkauf durch Johnson Controls weiter in seinen Standort in Hannover investieren. Erstes Vorhaben sei der Ausbau der Produktion von modernen Starterbatterien für Lkw, sagte Clarios-Chef Joe Walicki am Montag der HAZ. Der Mischkonzern Johnson Controls hatte seine Batteriesparte Anfang Mai an kanadische Finanzinvestoren verkauft – seitdem agiert sie als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Clarios.

Der Eigentümerwechsel bedeute für die Mitarbeiter keine Nachteile, betonte Walicki. „Wir können uns jetzt voll darauf konzentrieren, die besten Batterien der Welt herzustellen.“ Als Teil von Johnson Controls habe man früher hingegen oft bei der Konzernzentrale um Aufmerksamkeit werben müssen. Der Standort Hannover werde als Europa-Zentrale, Produktionswerk und Exzellenz-Zentrum für moderne Starterbatterien eine wichtige Rolle im weltweiten Verbund spielen. Die Partnerschaft mit dem Fußballverein Hannover 96 laufe ebenfalls weiter.

Walicki zufolge will der Hersteller sich auch künftig auf Blei-Säure-Batterien sowie kleine Lithium-Ionen-Batterien mit weniger als 60 Volt konzentrieren. „In der absehbaren Zukunft werden Blei-Säure-Batterien weiter gebraucht, auch in Elektroautos“, sagte er. Clarios beschäftigt weltweit rund 16.000 Menschen, in Hannover sind es rund 1300.

Von Christian Wölbert