Hannover

Die Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin/Hannover (LBS Nord) geht gestärkt in die geplante Fusion mit der Westdeutschen Landesbausparkasse. Bei dem Finanzinstitut aus Hannover hat das Neugeschäft nach coronabedingten Rückgängen in den vergangenen beiden Jahren seit Anfang 2022 wieder deutlich zugelegt. Im Januar und Februar habe man rund 8500 neue Verträge mit einer Bausparsumme von rund 594 Millionen Euro abgeschlossen, teilte die LBS Nord am Mittwoch mit. Das Volumen war damit um 23,9 Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Trotz steigender Bauzinsen erwartet die LBS Nord für das laufende Jahr einen positiven Trend bei den Bausparabschlüssen. Obwohl die Preise für gebrauchte Reihenhäuser und Doppelhaushälften in Niedersachsen seit 2018 im Schnitt um 13 Prozent pro Jahr gestiegen seien, schrecke dies die Käufer offenbar nicht ab, sagte Vorstandschef Jan Putfarken.

Eigenkapital als Hürde

„Entscheidend ist derzeit für viele Immobilieninteressenten, wie sie die wachsende Eigenkapitalhürde nehmen können.“ Dabei könne das Bausparen mit staatlicher Förderung eine große Hilfe sein. „Für Immobilienfinanzierer wird Zinssicherung mit einem Bausparvertrag immer wichtiger werden“, sagte Putfarken.

Im vergangenen Jahr schloss die LBS Nord rund 47.000 Verträge mit einer Bausparsumme von rund 2,9 Milliarden Euro ab. Nachdem zum Halbjahr bei den Abschlüssen noch ein Plus von 6,6 Prozent in den Büchern gestanden habe, sei das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte von der neuen Corona-Welle gebremst worden, sagte Putfarken. „Angesichts der erneuten Einschränkungen ist der leichte Rückgang der Bausparsumme von 5,3 Prozent absolut im Rahmen.“

Ergebnis gestiegen

Mit ihrem Kreditgeschäft zeigte sich die LBS Nord zufrieden. Besonders gefragt waren erneut Sofortdarlehen für den Bau und Kauf von Immobilien und für Modernisierungsmaßnahmen. Das Betriebsergebnis nach Steuern stieg 2021 auf 5,9 Millionen Euro. Dies bedeutet einen Zuwachs von 15,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.