Eigentümerwechsel bei Wabco: Betriebsrat fordert Jobgarantien

Hannover

Wenn ein großer Konzern einen kleineren Konkurrenten schlucken will, ist der Aufschrei in der Regel groß – vor allem bei den Arbeitnehmervertretern. Als der Autozulieferer ZF vor etwa einem Jahr die Übernahme des Bremsenspezialisten Wabco ankündigte, war die Reaktion anders: Von Betriebsräten aus der Branche gingen bei den Kollegen in Hannover Glückwünsche ein. Das sei ja wie „ein Sechser im Lotto“, hieß es. Statt eines unberechenbaren Finanzinvestors komme ein Konzern zum Zuge, der einer gemeinnützigen Stiftung gehört. Eigentümer der ZF-Mehrheit ist die Zeppelin-Stiftung.

Der 1915 in Friedrichshafen am Bodensee als „Zahnradfabrik“ gegründete Spezialist für Fahrwerke und Getriebe bekundete auch selbst ein großes Interesse daran, Wabco als Ganzes zu erhalten. Mit der Übernahme rückt ZF nicht nur näher an die Rivalen Bosch und Continental heran – der Konzern kann künftig auch alle Komponenten rund um das Lkw-Fahrwerk aus einer Hand anbieten.

Anzeige

ZF fürchtet um seine finanzielle Unabhängigkeit

Inzwischen mischen sich jedoch erste Zweifel in die Zuversicht: Vor der offiziellen Eingliederung von Wabco am Freitag wurde bekannt, dass ZF bis zu 15.000 Arbeitsplätze streichen will, die Hälfte davon in Deutschland. „Als Folge des Nachfragestopps von Kundenseite“ werde der Konzern im Jahr 2020 tiefrote Zahlen schreiben, heißt es in einem Schreiben von Vorstandschef Wolf-Henning Scheider an die Belegschaft, das der HAZ vorliegt. „Diese Verluste bedrohen unsere finanzielle Unabhängigkeit.“

Weitere HAZ+ Artikel

Auch bei Wabco ruht derzeit weitgehend die Produktion. Am Standort Hannover gilt für einen großen Teil der 2200 Beschäftigten Kurzarbeit. Im auf das Ersatzteilgeschäft spezialisierten Gronauer Werk mit 260 Beschäftigten war die Nachfrage zuletzt noch größer.

Unter dem Dach von ZF wird Wabco mit weltweit rund 12.000 Mitarbeitern an 45 Standorten als Division „Commercial Vehicle Control Systems“ einsortiert. An die Spitze rückt der ZF-Manager Fredrik Staedtler, der zuletzt die Nutzfahrzeugtechniksparte geleitet hat. Der langjährige Wabco-Konzernchef Jacques Esculier scheide aus dem Unternehmen aus, teilte ZF am Freitag nach dem Vollzug der Akquisition mit.

Bei den Mitarbeitern überwiegt die Zuversicht

Bereits vor drei Jahren hatte ZF die Übernahme von Wabco vorbereitet – die Pläne wurden damals jedoch noch von den Eigentümern gestoppt. Der Konzern zählt mit 148.000 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 36 Milliarden Euro zu den großen Autozulieferern. Seit dem Erwerb der Lemförder Metallwaren AG unterhält ZF auch acht Standorte rund um den Dümmer. Wabco kam zuletzt auf einen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro.

Unter den Kollegen überwiege weiterhin die Zuversicht, sagte Wabco-Gesamtbetriebsratschef Jens Schäfer. „Wenn es gelingt, dass Know-how der beiden Belegschaften zusammenzuführen, dann kann aus diesem Zusammenschluss eine echte Erfolgsgeschichte werden.“ Die Beschäftigten erwarteten jedoch, „dass ihre Arbeitsplätze gesichert und zukunftsfest gemacht werden“.

Wabco – eine Name mit Tradition Der Name George Westinghouse steht für viele Erfindungen: 1869 ließ sich der Amerikaner eine Notfallbremse für Züge patentieren und gründete zur Vermarktung die Westinghouse Air Brake Company – kurz Wabco. Schon 15 Jahre später baute das Unternehmen in Hannover eine Fabrik, um den deutschen Markt zu beliefern. Nach der Übernahme durch den Konzern American Standard 1969 wurde das Wabco-Geschäft auf die Ausstattung von Lastwagen und Bussen mit Bremsen konzentriert. Der Durchbruch kam 1981 mit dem in Hannover entwickelten Antiblockiersystem (ABS) für Nutzfahrzeuge. Nach 38 Jahren unter dem Konzerndach entließ die US-Mutter den Zulieferer in die Eigenständigkeit – Wabco ging 2007 an die Börse. Der Standort Hannover gilt als die Ideenschmiede: Am Lindener Hafen sitzt die Entwicklungszentrale. Zusammen mit dem Logistikzentrum in Langenhagen und dem Werk in Gronau stellt die Region etwa jeden fünften der Wabco-Beschäftigten.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann