Der Ausbau des Ladesäulennetzes für Elektroautos kommt in Europa sehr unterschiedlich voran. Einer aktuellen Erhebung des Autoherstellerverbandes ACEA zufolge konzentriert sich der Großteil der Ladestationen auf nur vier Staaten: An der Spitze stehen die Niederlande mit knapp 67.000 Stationen – gefolgt von Frankreich (47.000) und Deutschland (45.000) sowie Großbritannien (34.000). „Eine europaweite Ladeinfrastruktur ist derzeit nicht vorhanden, der flächendeckende Ausbau liegt leider in weiter Ferne“, sagte die Präsidentin des hiesigen Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller.

Wenige Ladestellen in Osteuropa

Auf der Liste fallen die Zahlen hinter dem führenden Quartett deutlich ab. Italien zählt knapp 18.000 Stationen. Spanien erreicht – bei deutlich mehr Einwohnern – mit rund 8000 Anlagen eine ähnlich große Zahl wie Österreich oder die Schweiz. Besonders schlecht ausgebaut ist die Infrastruktur in Osteuropa. In Rumänien beispielsweise können Elektroautofahrer nur an 655 Stationen nachladen. Dabei ist das Land von der Fläche her sechsmal größer als die Niederlande.

Da die Zahl der Stromtankstellen allein noch nicht genügend über die Attraktivität des Netzes für die Kunden aussagt, hat der VDA die öffentlich zugänglichen Stationen in den einzelnen Ländern jeweils zum gesamten Bestand der Autos (inklusive Benziner und Diesel in Relation gesetzt. Mit dieser Sicht verändert sich die Reihenfolge: Die Niederlande belegen auch hier mit nur 109 Pkw je Ladepunkt den ersten Platz. Dahinter folgen Norwegen (147) und Schweden (353). Deutschland (1014) rangiert hingegen nur noch im Mittelfeld. Auch Frankreich (718) und Großbritannien (1039) fallen deutlich zurück. Der Durchschnitt der aller 31 berücksichtigten Länder beträgt 887 Autos pro Säule.

Autobranche besorgt

Angesichts der stark steigenden Neuzulassungen von Elektroautos sieht der VDA die großen Unterschiede mit Sorge. „Wenn die EU-Kommission überlegt, Neuwagen künftig nur noch mit Elektroantrieb zuzulassen, muss sie für ein flächendeckendes Ladenetz überall in Europa sorgen“, sagte Müller. Deshalb sei es jetzt an der Zeit, für alle Staaten verbindliche Ausbauziele festzulegen. „Dazu gehören Ladepunkte am Wohnort, am Arbeitsplatz, im Handel und auf öffentlichen Straßen.“ Darüber hinaus müsse die Europäische Kommission sicherstellen, dass Stationen zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt werden, um die Klimaschutzziele zu erreichen.

Regierung fördert Ausbau

Große Unterschiede bei der Dichte des Ladesäulennetzes gibt es auch zwischen einzelnen Regionen. Während in den Ballungszentren hierzulande vergleichsweise viele Lademöglichkeiten verfügbar sind, gibt es auf dem Land oft Gegenden, in denen die nächste Station Dutzende Kilometer entfernt sein kann. Die Bundesregierung hat eine Reihe von Gesetzen erlassen, um die Infrastruktur zu verbessern und bis 2030 auf eine Million Ladepunkte zu kommen. Bis 2025 will der Bund rund 6 Milliarden Euro ausgeben, um besonders mehr Schnellladeplätze zu schaffen und das Bezahlen zu erleichtern. Zudem sollen Mieter mit einem eigenen Stellplatz einen Anspruch darauf haben, eine „Wallbox“ zum Laden installieren zu dürfen. An „Nichtwohngebäuden“ muss ab 2025 mindestens ein Ladepunkt errichtet werden.

Von Jens Heitmann