Die Marke Volkswagen will sich aus dem Motorsport zurückziehen. Im Zuge der Neuausrichtung des Unternehmens werde man alle Kräfte für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen bündeln, sagte Entwicklungsvorstand Frank Welsch am Dienstag. „Die Marke Volkswagen ist auf dem Weg, der führende Anbieter in der nachhaltiger Elektromobilität zu werden.“ Die bei der Volkswagen Motorsport GmbH in Hannover beschäftigten 169 Mitarbeiter könnten in den kommenden Monaten in die Konzernzentrale nach Wolfsburg wechseln.

Zahlreiche Siege und Rekorde

Für die Beschäftigten kam der Ausstieg nicht mehr überraschend. Es habe sich schon länger abgezeichnet, dass die Marke das Interesse am Motorsport verlieren könnte, verlautete aus dem Unternehmen. Zuletzt seien Entscheidungen über neue Projekte und Entwicklungen in der Zentrale immer weiter hinausgezögert worden – ohne die Corona-Krise wäre der Beschluss zur Beendigung aller Motorsportaktivitäten vielleicht sogar schon früher gefallen. „Wegen der Pandemie hatte man in Wolfsburg erst einmal andere Sorgen“, sagte ein Beteiligter.

Die große Zeit der Sparte liegt schon ein paar Jahre zurück. Beginnend mit der Blütezeit der Formel V in den Sechziger- und Siebzigerjahren und Erfolgen in der Formel 3 engagierte sich Volkswagen mit Fahrzeugen wie dem Polo, dem Golf und dem Scirocco auf der Rundstrecke, im Rallycross und im Rallyesport. Zu den größten Errungenschaften der Marke zählen drei Siege bei der Wüstenrallye Dakar mit dem Race-Touareg, vier Rallye-Weltmeistertitel mit dem Polo R WRC, zwei TCR-International-Titel mit dem Golf GTI sowie drei Rallycross-Weltmeistertitel mit dem Polo. „Für die vielen Siege, Titel und Rekorde rund um den Globus und ihren persönlichen Einsatz gebührt allen Mitarbeitern mein aufrichtiger Dank“, sagte Marken-Personalvorstand Wilfried von Rath.

Seit 1973 in Hannover

Volkswagen Motorsport wurde Mitte der Sechzigerjahre in München gegründet und zog 1973 nach Hannover – seit 2004 hat die heutige GmbH ihren Sitz an der Ikarusallee. Die Firma war zunächst ausschließlich für die eigene Marke tätig, seit einigen Jahren fertigte das Team aber auch Rallye-Fahrzeuge für Kunden außerhalb des Konzerns. Vom Golf GTI TCR, der sich vergleichsweise nahe am Serienmodell orientierte, wurden zum Preis von rund 100.000 Euro insgesamt um die 100 Autos verkauft – vom aufwendigeren Polo GTI R5 zum Preis von 200.000 Euro etwa 85 Exemplare. Die Ersatzteilversorgung für die beiden Modelle werde langfristig sichergestellt, verspricht das Unternehmen. Die Produktion des Polo GTI R5 für den Rallyesport laufe Ende dieses Jahres aus.

Große Hoffnungen in ID.-Modelle

Während die Konzernschwestern Porsche und Audi dem Motorsport auch mit Verbrennermodellen treu bleiben wollen, hat Volkswagen Motorsport bereits vor zwei Jahren mit dem vollelektrischen ID.R den Wandel zur Elektromobilität eingeleitet. Von dem durch die Entwicklung des batteriebetriebenen Rennwagens gewonnenen Know-how werde das Unternehmen weiter profitieren, sagte Entwicklungsvorstand Welsch. „Das wird uns dabei helfen, weitere effiziente Modelle der ID.-Familie auf die Straße zu bringen.“

Volkswagen will mit dem Elektroauto ID.3 in der Kompaktklasse Boden gut machen, in der bisher vor allem koreanische und französische Hersteller den Ton angeben. Der ID.4. soll das erste E-SUV-Modell werden. Der ID.Buzz ist als Stromervariante des VW-Bulli vorgesehen. Mit dem ID.2 will die Marke im Bereich der Kleinwagen nach dem Vorbild des VW Polo punkten. Bis zum Jahr 2025 investiert der Konzern insgesamt 73 Milliarden Euro in E-Mobilität. Spätestens im Jahr 2030 sollen mindestens 70 E- und 60 Hybridmodelle auf dem Markt sein.

