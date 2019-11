Hannover

Durch den Abbau etwa jeder dritten Stelle in Deutschland will der Windkraftanlagenbauer Enercon aus der Krise kommen. Wegen eines Auftragseinbruchs plant das Auricher Unternehmen, rund 3000 Arbeitsplätze zu streichen. An den Standorten in Aurich und Magdeburg sollen jeweils 1500 Stellen wegfallen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) sprach von einem „herben Schlag für die gesamte Region Ostfriesland“.

Die Beschäftigten wurden am Freitag in Betriebsversammlungen über die Lage informiert – wie auch die Landesregierungen von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Im vergangenen Jahr hatte Enercon einen Verlust von rund 200 Millionen Euro hinnehmen müssen. Dies sei das erste Minus seit 1984 gewesen, sagte Finanzchef Thomas Cobet der „Ostfriesen-Zeitung“. Für dieses Jahr rechne die Firma mit einem Fehlbetrag im hohen dreistelligen Millionenbereich.

Fast keine neuen Aufträge mehr

Für die schwierige Situation macht Enercon vor allem die verschlechterten Rahmenbedingungen für die Windenergie in Deutschland verantwortlich. Die Aufträge für neue Windkraftanlagen seien nahezu zum Erliegen gekommen, erklärte der Konzern am Freitag. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres habe Enercon bundesweit nur 65 Windräder mit einer Leistung von insgesamt 210 Megawatt installieren können – so wenige wie zuletzt Anfang der Neunzigerjahre. Während der Hochphase der Branche im Jahr 2017 hatte Enercon 711 Anlagen mit einer Kapazität von rund 2000 Megawatt errichtet. Der Chef der Enercon-Geschäftsleitung, Hans-Dieter Kettwig, machte die Bundesregierung für den Einbruch des MArktes mit verantwortlich. Dies sieht auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) so: „Leider hat der Bund die Rahmenbedingungen für den Windkraftausbau nicht dem eigentlichen Bedarf angepasst und mit seiner Ausschreibungspraxis noch verschlechtert“, sagte er. Jetzt komme es darauf an, den Arbeitsplatzabbau „so gut wie es geht“ abzufedern.

„Auf taube Ohren gestoßen“

„Wir bedauern diese besorgniserregende Entwicklung außerordentlich“, sagte Enercon-Chef Kettwig. Die Energiepolitik hierzulande gefährde nicht nur das über Jahre aufgebaute Know-how in der Branche und Tausende Arbeitsplätze, sondern auch das Erreichen der Klimaschutzziele der Bundesregierung. Der Wirtschaftszweig habe seit Monaten vor den Folgen gewarnt – man sei in Berlin aber auf taube Ohren gestoßen, sagte Kettwig. „Schlimmer noch: Nach Vorlage des Klimaschutzpakets wird klar, dass die Probleme für uns sogar noch größer werden.“ Die geplante pauschale Regelung, wonach neue Windräder künftig einen Abstand von mindestens 1000 Metern zu Wohngebieten haben müssen, würde den weiteren Ausbau der Windenergie abwürgen. „Unter diesen Bedingungen wird sich der deutsche Onshoremarkt nicht wieder erholen“, sagte Kettwig.

Zu spät auf Kostendruck reagiert

Enercon räumt aber auch eigene Fehler ein. Anders als Konkurrenten habe man zu spät auf den Kostendruck auf den internationalen Märkten reagiert, hieß es. Um wieder konkurrenzfähig zu werden, legt der Konzern ein Sanierungsprogramm mit dem Namen „Turnaround 2022“ auf. Nachdem das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr 835 Stellen bei Zulieferern gestrichen hat, sollen nun weitere Arbeitsplätze wegfallen. „Uns ist bewusst, was dieser schmerzhafte Schritt für die Beschäftigten bedeutet“, sagte Kettwig.

Das Ziel sei, dass der Konzern seine Eigenständigkeit behalte, sagte Finanzchef Cobet: „Das ist unsere ganz klare Präferenz.“ Derzeit gebe es keine Pläne, mit anderen Unternehmen zusammenzugehen oder sich von einem größeren Konkurrenten übernehmen zu lassen. Der Fokus liege auf einer Optimierung der Produktion insgesamt und der Lieferketten im Besonderen.

Einer der wichtigsten Arbeitgeber in Ostfriedland

Enercon stellt bisher einen großen Teil der für Windkraftanlagen benötigten Komponenten selbst her oder greift auf Werke zurück, die von angebundenen Firmen betrieben werden. „Uns bleibt keine Wahl“, sagte Konzernchef Kettwig: „Nur mit einer konsequenten Neuausrichtung können wir unsere wirtschaftliche Lage verbessern.“ Der Konzern zählt zu den wichtigsten Arbeitgebern in Ostfriesland. Besonders Aurich hatte lange von den hohen Gewerbesteuereinnahmen profitiert. Schon im vergangenen Jahr musste die Stadt wegen der Krise bei Enercon auf 45 Millionen Euro verzichten.

Auch weitere Unternehmen der Branche in Schwierigkeiten Neben Enerconhaben auch andere Unternehmen der Branche Schwierigkeiten. Im April meldete Senvion Insolvenz an. Bei Nordex brach der Gewinn im ersten Halbjahr um mehr als die Hälfte ein. Als Gründe für die Branchenkrise im Inland gelten lange Genehmigungsverfahren, zu wenig ausgewiesene Flächen und viele Klagen von Bürgerinitiativen. Der Bundesverband Windenergie sprach angesichts des Stellenabbaus bei Enercon von einem „letzten Weckruf“. Der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken, warnte: „Es droht ein dramatischer Kahlschlag in der Windindustrie.“

Von Jens Heitmann und Frank-Thomas Wenzel