Hannover

Der Energieversorger Enercity setzt den bisherigen Wachstumskurs fort und peilt einen Rekordumsatz an. Dieser soll erstmals auf mehr als 4 Milliarden Euro steigen; im Vorjahr waren es 3,7 Milliarden Euro. Auch seine Gewinnprognose hat das Unternehmen erhöht. Nach rund 100 Millionen Euro im Jahr 2020 werde das Ergebnis diese Marke deutlich überschreiten, teilte Enercity am Freitag mit.

Unternehmen gewinnt mehr Kunden

Anlass für die Erwartungen gibt der Geschäftsverlauf der vergangenen neun Monate. In diesem Zeitraum ist der Umsatz um 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch habe man Kundenzuwächse erzielt, erklärte Enercity, nannte hierzu jedoch keine näheren Zahlen.

Das allgemein stark gestiegenen Preisniveau am Strom- und Gasmarkt hat die Großhandelstätigkeiten beeinträchtigt; die Absatzzahlen bei Strom und Erdgas sind deshalb leicht gesunken. Kräftig zugelegt hat Enercity dagegen beim Wärmeabsatz sowohl im Fernwärmenetz in Hannover als auch bei den Nahwärmenetzen, die der Konzern über Töchter bundesweit betreibt.

Rückenwind durch Pläne der Ampel-Koalition im Bund

„Die Zugewinne bei den Kunden im dritten Quartal zeigen, dass Enercity auf dem richtigen Weg ist. Die Ziele der Ampel-Koalition im Bund zum Ausbau der erneuerbaren Energien und zum zügigeren Kohleausstieg bekräftigen unsere Strategie hierzu“, sagt die Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva.

Die Strategie hierzu beinhaltet Investitionen in Höhe von mehr als 550 Millionen Euro, die der Versorger in den kommenden Jahren für die Wärmewende ausgeben will. Dazu gehört das Ende des Kohlemeilers in Stöcken. Von bis zu einem Dutzend geplanter Ersatzanlagen nehmen zwei Formen an. Für die Klärschlammverbrennungsanlage in Hannover-Lahe ist der Rohbau nahezu abgeschlossen. Auf dem Gelände in Stöcken lässt das Unternehmen das Baugrundstück für ein neues Biomasseheizkraftwerk vorbereiten.

An seinem längerfristigen wirtschaftlichen Ziel hält Enercity fest. Bis 2025 soll das Ergebnis auf 220 Millionen Euro steigen und würde sich damit im Vergleich zum Jahr 2016 verdoppeln.

Von Bernd Haase