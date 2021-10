Hannover

Während die Strom- und Gaspreise steigen, können Verbraucher von einem Wechsel des Versorgers immer weniger profitieren. Noch im Sommer haben Energielieferanten versucht, mit Bonuszahlungen von oft mehr als 100 Euro neue Kunden anzulocken – inzwischen verzichten viele Unternehmen ganz darauf oder bieten nur noch Miniprämien. Schon seit Jahresbeginn beobachte man sinkende Boni, heißt es beim Onlinevergleichsportal Check24. „Das durchschnittliche Sparpotenzial ist derzeit geringer als im langjährigen Mittel“, sagte ein Sprecher des Konkurrenten Verivox.

Der Grund: Der starke Preisanstieg der vergangenen Monate hat auch die Energieversorger überrascht. Manche Anbieter kaufen ihre benötigten Mengen selbst eher kurzfristig im Großhandel ein und riskieren somit hohe Preisaufschläge, wenn sich Strom und Gas an den sogenannten Spotmärkten innerhalb weniger Monate deutlich verteuern.

Statt sich mit stattlichen Wechselprämien um neue Interessenten zu bemühen, habe der Fokus der Unternehmen zuletzt eher darauf gelegen, die Belieferung der Stammkunden zu sichern, heißt es. „Wenn jetzt Billigheimer vom Markt verschwinden, müssen die Grundversorger zudem noch deren Kunden beliefern“, sagte ein Branchenkenner. „Das lässt sie vorsichtig werden.“

Zeitweise keine Neukunden

Selbst Branchengrößen haben sich zuletzt verkalkuliert. „Leider können wir Ihnen derzeit keine Erdgasprodukte anbieten“, erklärte kürzlich der Energieriese Eon auf seiner Internetseite. Nach rund einwöchiger Unterbrechung bietet der Konzern seit Dienstag wieder deutschlandweit Verträge für Neukunden an – allerdings zu höheren Preisen als noch vor wenigen Wochen.

Der Karlsruher Konkurrent EnBW und die Oldenburger EWE wollen bis auf Weiteres nicht mehr auf Vergleichsportalen um neue Gaskunden werben. Der hannoversche Versorger Enercity nutzt diesen Vertriebskanal zurzeit ebenfalls nicht. An den hohen Boni-Kämpfen habe man sich ohnehin nie beteiligt, sagte Vertriebsleiter Rainer Raddau.

Besonders unter Druck geraten derzeit kleinere Versorger, die Strom und Gas zu aktuellen Preisen beschaffen müssen. „Wer sich nicht längerfristig abgesichert hat, betreibt ein Roulettespiel“, sagte ein Insider. Die Beschaffungspreise für Erdgas und für Strom am Terminmarkt haben sich seit Sommer 2020 rund verdreifacht – die Preise für eine kurzfristige Beschaffung liegen inzwischen rund fünfmal höher. „Mit einer solch rasanten und nie da gewesenen Entwicklung hat kaum jemand im Energiemarkt gerechnet“, erklärte jüngst die Deutsche Energiepool aus Salzbergen im Emsland ihren Kunden, als sie Lieferverträge kündigte. Die Brandenburger Firma Otima Energie musste Insolvenz anmelden.

Allzeithoch bei Strompreisen

Nach Angaben von Check24 hat der Strompreis für Verbraucher im Oktober ein Allzeithoch erreicht. Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden zahlt demnach aktuell im Schnitt 1556 Euro jährlich für Strom – ein Plus von etwa 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wer als Familie in einem 120 Quadratmeter großen Haus lebe, werde im laufenden Jahr voraussichtlich 1260 Euro für Heizung und Warmwasser ausgeben müssen, heißt es beim Bundesverband der Verbraucherzentralen. Im Jahr 2020 waren es 990 Euro. In einer 100 Quadratmeter großen Wohnung steigen den Angaben zufolge die Kosten von durchschnittlich 770 auf 980 Euro.

