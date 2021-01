Engpässe bei Bauteilen: Kurzarbeit im Wolfsburger VW-Stammwerk

Hannover

Weil Volkswagen wichtige elektronische Bauteile fehlen, drosselt der Autohersteller die Produktion in seinem Wolfsburger Stammwerk. An zwei Fertigungslinien für die Modelle Tiguan, Touran und Seat Tarraco werde bis Ende Januar an vier Tagen die Arbeit ruhen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Für die betroffenen Beschäftigten habe man Kurzarbeit beantragt. VW prüfe Gegenmaßnahmen und Alternativen, um die Auswirkungen des globalen Lieferengpasses bei Halbleitern auf die eigene Fertigung zu begrenzen. Das Ziel sei, alle Kunden schnellstmöglich beliefern zu können.

Im Emder Werk droht sogar ein kompletter Stillstand. Nach Angaben des Betriebsrates plant VW, für die rund 9000 Stammbeschäftigten für rund zwei Wochen Kurzarbeit zu beantragen. Schon von kommender Woche an könnten die Bänder stillstehen, hieß es. Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover wird die Produktion nach dem Ende der Werksferien hingegen weiter planmäßig hochgefahren. Zumindest bis zum Ende des laufenden Monats stelle man nicht auf Einschränkungen ein, sagte ein Unternehmenssprecher.

Chipfertigung umgestellt

Auch andere Autohersteller leiden unter ähnlichen Engpässen. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatte die Branche ihre Produktion verringert – und damit auch ihre Bestellungen bei den Zulieferern. Daraufhin stellten führende Chiphersteller ihre Fertigung um, damit sie verstärkt andere Abnehmer beliefern konnten, etwa Anbieter von Unterhaltungselektronik. Durch die Zunahme der Produktion neuer Smartphone-Generationen und Spieleplattformen wurde ein großer Teil jener Kapazitäten ausgelastet, die durch die Stornierungen der Autobauer freigeworden waren.

Als sich der Automarkt nach dem zwischenzeitlichen Abflauen der Pandemie besonders in China schneller erholte als von der Branche erwartet, zeichneten sich weltweit Engpässen bei der Versorgung mit elektronischen Bauteilen ab. Bereits Anfang Dezember hatte VW davor gewarnt, die Fertigung im ersten Quartal 2021 an einzelnen Standorten in China, Europa und Nordamerika reduzieren zu müssen. Dass es schon zum Jahresbeginn große Probleme geben würde, habe der Konzern von den Zulieferern erst kurz vor Weihnachten erfahren, hieß es. „ Continental und Bosch haben uns hängen lassen“, sagte ein Beteiligter.

Drohen längere Engpässe ?

Die beiden größten deutschen Zulieferer verweisen darauf, dass auch sie von Vorlieferanten abhängig sind. Obwohl die Halbleiterhersteller mit Kapazitätserweiterungen auf die höhere Nachfrage reagiert hätten, stünden die benötigten zusätzlichen Produktmengen wegen der üblichen Vorlaufzeiten erst in sechs bis neun Monaten zur Verfügung, erklärte Continental. Dieser Marktentwicklung könne sich kein Anbieter entziehen, hieß es bei Bosch. Engpässe ließen sich nur durch weitere Investitionen in die Produktion der Vorlieferanten vermeiden.

Nach Einschätzung von Continental müssen sich die Autohersteller deshalb noch eine ganze Weile auf Einschränkungen einstellen. „Interne Arbeitsgruppen arbeiten rund um die Uhr gemeinsam mit dem Vorstand, um sofortige Maßnahmen zu ergreifen“, sagte ein Konzernsprecher. „Trotz aller Anstrengungen konnten wir jedoch nicht vermeiden, unsere Kunden zu bitten, ihre Produktion oder ihren Produktmix anzupassen.“

