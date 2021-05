Hannover

Die Maklerprovisionen in Deutschland haben sich einer Studie zufolge verringert. Seit die Verkäufer einer Immobilie die Hälfte der Provision für den Vermittler zahlen müssen, schrumpfen die Einnahmen vieler Makler. Während die Erwerber von Immobilien im vergangenen Jahr durchschnittlich 5 Prozent des Kaufpreises aus eigener Tasche für den Makler oder die Maklerin ausgeben mussten, fallen jetzt für Käufer und Verkäufer zusammen nur noch 3,5 Prozent an. Dies geht aus einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. In der Region Hannover ist die Entlastung noch größer: Hier hatte die Vermittlungsgebühr zuvor im Schnitt 5,77 Prozent betragen – jetzt ist sie auf 3,37 Prozent gesunken.

Gesetz soll Nebenkosten senken

Seit dem 23. Dezember 2020 wird die Maklerprovision beim Erwerb von Wohneigentum zwischen Verkäufern und Käufern aufgeteilt. Das Ziel der Gesetzesänderung ist, durch die Senkung der Nebenkosten mehr Haushalten den Erwerb einer Immobilie zu ermöglichen. Zuvor zahlten Käufer in vielen Regionen die volle Maklerprovision – unabhängig davon, ob sie den Makler beauftragt hatten oder nicht. Für die Studie hat das IW-Institut bundesweit Tausende Inserate von Immobilien ausgewertet.

Besonders groß ist demnach die Entlastung für Haus- oder Wohnungskäufer in Regionen, in denen zuvor hohe Provisionen üblich waren. In Berlin und Brandenburg beispielsweise mussten Erwerber bis zu der Gesetzesänderung meist die volle Maklergebühr von 7 Prozent entrichten, jetzt werden zwischen 3,3 und 4 Prozent fällig. In Niedersachsen lagen die Provisionen bis Ende 2020 im Schnitt bei 5,64 Prozent, heute sind es 3,46 Prozent. Bei einem Immobilienwert von 300.000 Euro bedeutet dies für den Käufer, der jetzt nur noch die Hälfte der Maklerkosten trägt, eine Ersparnis von fast 12.000 Euro.

Am stärksten gingen die Provisionen im Hamburger Speckgürtel zurück. Im Landkreis Harburg betragen sie heute im Schnitt 3,67 Prozent – ein Minus von 2,17 Prozentpunkten. Am geringsten fällt sie Entlastung in Lüchow-Dannenberg und in Goslar aus: Dort sanken die Maklergebühren nur um 1,2 beziehungsweise 1,4 Prozentpunkte auf 3,9 und 3,7 Prozent.

Mehr Verkäufe ohne Vermittler

Gleichzeitig hat die Zahl der Transaktionen ohne Makler zugenommen. Vor der Gesetzesänderung wurden laut IW-Institut 35 Prozent aller Immobilien privat veräußert, inzwischen sind es 43 Prozent. Vor allem in Regionen, in denen zuvor die Provisionen meist komplett auf die Käufer abgewälzt wurden, gebe es jetzt Anreize für die Verkäufer, „den Makler außen vor zu lassen“, heißt es in der Studie. So ist der Anteil provisionsfreier Verkaufsinserate in Niedersachsen zuletzt um 10 Prozentpunkte auf 44 Prozent gestiegen. In der Region Hannover erhöhte er sich von 37 auf 48 Prozent.

Nach Einschätzung des Instituts dürften die Maklergebühren noch weiter fallen. „Ein Blick ins Ausland zeigt, dass die deutschen Maklerprovisionen immens sind“, sagte IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer. „In Zeiten von steigenden Immobilienpreisen treibt das die Preise weiter und erschwert es vielen Menschen, klassisch mit Immobilien für das Alter vorzusorgen.“ In Schweden, den Niederlanden und Großbritannien zum Beispiel bekämen Makler nur maximal 2 Prozent Provision – insgesamt.

„Viele schätzen Wert falsch ein“

Beim Immobilienverband Deutschland (IVD), zu dem auch die Makler gehören, glaubt man nicht an weiter rückläufige Provisionen. „Die Verkäufer sind auch weiterhin gut beraten, ihre Immobilie über den Makler zu verkaufen“, sagte ein IVD-Sprecher. Viele schätzten den Wert ihrer Immobilie falsch ein. Dadurch liefen sie Gefahr, entweder viel Geld zu verlieren oder lange auf einen Käufer warten zu müssen, der die Immobilie zudem auch nur nach einer Preisreduzierung nehme. „Der Makler stellt das perfekte Bindeglied zwischen Verkäufer und Käufer dar, er berät und vermittelt“, betonte der Verband.

Von Jens Heitmann