Wolfsburg

An der Elektro-Ladesäule im Wolfsburger Allerpark stand Mittwochabend ein nahezu unbekanntes Fahrzeug. Deutlich bevor der ID.Buzz in den Handel kommt, hat Steffen Schmidt, Redakteur der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, den vollelektrischen Bulli ebendort gesichtet und erkannt. Obwohl in Leichttarnung mit einigen abgeklebten Elementen, lässt sich das Design des Hoffnungsträgers von Volkswagen Nutzfahrzeuge bereits gut erkennen.

Zur Galerie In Leichttarnung sichtete die WAZ den E-Bulli in Wolfsburg.

Zuerst fällt natürlich die besondere Gestalt des ID.Buzz auf. Allen voran der lange Radstand und die kurzen Überhänge zeichnen ihn aus und lassen ihn kompakt und zugleich filigran wirken. Die Front geht nahezu ansatzlos in die Windschutzscheibe über und erinnert so an die ersten Bulli-Generationen, die längst Kult sind.

Markteinführung für 2022 geplant

Eine zweifarbige Lackierung eventuell sogar mit angedeutetem Dreieck an der Front als Reminiszenz an die Kult-Bullis ist beim gesichteten Erlkönig nicht auszumachen, dürfte aber durchaus zu erwarten sein. Immerhin zeichnen sich die ID.-Modelle mit ihrem schwarze Dach – das beim Erlkönig des Buzz ebenfalls noch fehlt – sowieso durch ihre zweifarbige Lackierung aus.

Das Design LED-Scheinwerfer verortet den Buzz eindeutig in der ID.Familie. Zwischen ihnen wird wie gewohnt ein beleuchtetes LED-Band verlaufen. Besonderheiten gegenüber ID.3 und Id.4 sind die Ladebuchse am Kotflügel der Fahrerseite sowie die weit zurückversetzten Außenspiegel. Am Heck zeigen sich schmale Rückleuchten sowie ein beschirmtes Heckfenster.

Auf den Markt kommen soll der ID.Buzz im Jahr 2022.Mit welchen Anrieben und welchen Reichweiten steht noch nicht final fest. Geplant ist wohl zunächst ein 150 kW starker Elektromotor an der Hinterachse und später auch eine Allradversion. Zudem wird VW den Buzz wohl mit mindestens zwei verschiedenen Batteriegrößen anbieten. Mit dem großen Akku sollen dann bis zu 500 Kilometer Reichweite drin sein.

Von Steffen Schmidt