Wegen der Corona-Pandemie ist der Onlinehandel mit Lebensmitteln in Deutschland deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr haben sich die Umsätze verdreifacht auf 4,9 Milliarden Euro – von einem Durchbruch ist das Geschäft über das Internet aber noch weit entfernt. So lautet das Fazit des „Konjunkturbarometers Agribusiness“, einer gemeinsamen Studie des Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) und der Universität Göttingen.

„Gerade beim Kauf von frischen Waren prüfen die Verbraucher die Qualität gern selbst“, sagte Ramona Weinrich vom Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung der Universität Göttingen am Dienstag. Bei Onlinebestellungen sei das aber nicht möglich. Auch das dichte Filialnetz von Supermärkten und Discountern bremse das Wachstum – die Wege der Kunden seien in der Regel kurz, hieß es.

Die Onlinenachfrage nach Lebensmitteln konzentriert sich bisher vor allem auf die Großstädte. In ländlichen Regionen hingegen gehen kaum Bestellungen auf digitalen Kanälen ein. „Oft lohnt sich der Service in diesen Gebieten für die Lebensmittelhändler gar nicht, weil die langen Fahrten bei geringen Margen nicht rentabel sind“, erklärte Weinrich. In Großbritannien und in Frankreich ist das Interesse von Kunden und Händlern größer. Im Königreich stiegen die Internetbestellungen im vergangenen Jahr auf rund 39 Milliarden Euro, die Franzosen gaben dafür 13 Milliarden Euro aus.

Branche erweist sich als robust

Insgesamt kann die deutsche Ernährungsindustrie mit dem vergangenen Jahr zufrieden sein. Trotz coronabedingter Betriebsschließungen in der Gastronomie sowie des Wegfalls von größeren Festen und Privatfeiern habe sich die Branche „als außerordentlich robust“ erwiesen, sagte EY-Partner Christian Janze. Die auch wegen der Hamsterkäufe höheren Erlöse im Lebensmittelhandel hätten die Einbußen ausgeglichen. Insgesamt ist der Ernährungsindustrie sogar ein leichter Umsatzanstieg auf 186 Milliarden Euro gelungen.

Zum sogenannten Agribusiness zählt EY zudem Landtechnikhersteller sowie die Nahrungs- und Futtermittelproduzenten. Mit einem Umsatz von 243 Milliarden Euro – 1,7 Prozent weniger als im Jahr 2019 – war der Sektor hinter der Autoindustrie bundesweit zuletzt die Nummer zwei im verarbeitenden Gewerbe; im vergangenen Jahr wurde der Maschinenbau überholt. Für das laufende Jahr sind die Erwartungen unterschiedlich: Während in der Ernährungsindustrie insgesamt die Zuversicht überwiegt, zeigen sich Fleischproduzenten und Molkereien überwiegend pessimistisch.

Regionale Produkte gefragt

Die Fleischwirtschaft hat bereits 2020 unter dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest gelitten. Die drohende Ausbreitung hänge weiter wie ein Damoklesschwert über der Branche, sagte Janze. Zuletzt lag der Umsatz mit 45 Milliarden Euro zwar nur knapp unter dem Niveau des Vorjahres, aber der Export brach von 11,4 auf 10,2 Milliarden Euro ein. Es gab jedoch auch eine positive Entwicklung: „Die Metzger konnten mehr Ware verkaufen“, sagte Janze. Die Corona-Pandemie habe den Verbrauchern die Wertigkeit regionaler Produkte vor Augen geführt.

Die Milchwirtschaft konnte ihren Umsatz im vergangenen Jahr bei etwa 29 Milliarden Euro halten. Mit Blick auf 2021 überwiegt allerdings die Skepsis. Zuletzt hatte Aldi die Butterpreise gesenkt. Die Lage bleibe damit ernst, sagte Janze. „Anlass zur Sorge besteht aber nicht.“ Die Inlandsnachfrage sei relativ stabil.

