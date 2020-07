Expert macht deutlich mehr Umsatz als vor der Corona-Krise

Hannover

Der Elektronikhändlerverbund Expert ist bisher besser durch die Corona-Krise gekommen als befürchtet. Seit der Öffnung der Geschäfte habe sich die Nachfrage deutlich erhöht, sagte Vorstandschef Stefan Müller am Donnerstag bei der Bilanzvorlage für das Ende März beendete Geschäftsjahr 2019/2020: „Im Mai lagen die Umsätze in unseren Märkten um 23 Prozent über dem Vorjahreswert.“ Dieser Trend habe sich im Juni fortgesetzt. Vor allem die Verkäufe über das Internet seien stürmisch gestiegen – sie lägen heute dreimal so hoch wie vor der Ausbreitung des Virus.

Dennoch hinkt Expert der Konkurrenz im Onlinegeschäft noch hinterher. Während Wettbewerber Umsatzanteile im zweistelligen Prozentbereich vorweisen können, will die Expert-Gruppe mit Sitz in Langenhagen erst Ende 2022 Erlöse von 200 Millionen Euro erreichen – das entspräche einem Anteil von 8 Prozent. An diesem Ziel halte der Verbund fest, sagte Müller, auch wenn man es eventuell eher erreichen werde.

Verbund zielt auf eine jüngere Kundschaft

Auch bei dem Vorhaben, mehr jüngere Kunden zu erreichen, sieht sich Expert auf einem guten Weg. Mit dem Smartphone-Einsteigertarif für 8,99 Euro monatlich sei es gelungen, vor allem Jugendliche in die Geschäfte zu locken. Zudem sei es ein Wettbewerbsvorteil, dass inzwischen viele Fachmärkte in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister den Ankauf älterer Mobiltelefone anbieten. Für höherwertige Modelle seien mehrere 100 Euro drin, sagte Müller: „Die Kunden stehen nicht gerade Schlange – aber das Modell funktioniert.“

Zudem profitieren die Expert-Märkte aktuell davon, dass die Verbraucher insgesamt mehr Geld für teure Elektrogeräte ausgeben. Bereits vor der Senkung der Mehrwertsteuer hätten die Verkäufe im oberen Preissegment spürbar angezogen, sagte Müller. Weil viele Kunden in diesem Jahr keine Urlaubsreisen unternehmen könnten, wachse offenbar die Bereitschaft für Investitionen in die Gemütlichkeit des eigenen Zuhauses.

Umsatz ist zuletzt nur leicht gesunken

Durch die coronabedingte Schließung der Märkte im März ist der Umsatz der Expert-Gruppe im Großhandel im vergangenen Geschäftsjahr um 2,8 Prozent rund 2 Milliarden Euro gesunken. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte Müller. Während der Krise habe sich gezeigt, dass Mittelständler solche Herausforderungen besser bewältigen könnten als größere Konkurrenten. So hätten Expert-Läden beispielsweise Verkäufe über das Telefon oder auch auf der Straße angeboten, sagte Müller. Zu dem Verbund gehören 211 Gesellschafter mit insgesamt 277 Fachmärkten.

Von Jens Heitmann