Beim Taschenhersteller Bree ist der Sohn des Firmengründers noch rechtzeitig vor der Insolvenz ausgestiegen – nun übernimmt Axel Bree zusammen mit einer privaten Investorengruppe den Kofferspezialisten Stratic Lederwaren. „Das ist eine gute deutsche Marke mit viel Potenzial“, sagte Bree am Montag. „Der Koffer der Zukunft muss deutlich mehr können als heutige Exemplare.“ Gepäck dürfe den Reisenden nicht länger zur Last fallen – es gelte, Leichtigkeit mit Stabilität zu verbinden und die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, sagte Bree. So könnten etwa integrierte Chips bei der Koffersuche helfen.

Während es zu Beginn der Reisewelle vor allem darum ging, Koffer für die Fahrt nach Rimini oder Ruhpolding möglichst einfach im Auto zu verstauen, definierten später die Fluggesellschaften das Maß. Auch die Form änderte sich: Weichgepäckkoffer mit festem Rahmen sind Geschichte – heute beherrschen Trolleys auf Rädern den Markt.

„Perfekte Nachfolgeregelung“

Der Wettbewerb in der Branche ist hart. Samsonite gilt immer noch als das Maß der Dinge. Die Konkurrenten sind oftmals keine besonders bekannten Namen. Mit einem Umsatz von 8 Millionen Euro im Jahr und 40 Beschäftigten ist Stratic eine vergleichsweise kleine Nummer. Gleichwohl versteht sich das Unternehmen als ein „führender Anbieter für komfortables Reisegepäck in Europa“. Die 1946 gegründete Firma aus Rodgau in der Nähe von Frankfurt befand sich zuvor in Familienbesitz. „Wir freuen uns sehr, eine perfekte Nachfolgeregelung getroffen zu haben“, erklärten die Geschäftsführer Marina Heinz und Patrick Welsch.

Moderne Koffer müssten zur heutigen Mobilität passen, sagte Bree. Der Tragekomfort sei eine wichtige Voraussetzung. Der Nutzer müsse sein Gepäck aber auch jederzeit wiederfinden können. Wo ist mein Koffer? Diese Frage dürfe sich nicht mehr stellen. Gerade für Geschäftsreisende müsse das Gepäck noch komfortabler werden. Ein Vorbild könnten hier auch Fahrradkuriere sein, die ihre Taschen über den ganzen Tag am Körper tragen, sagte Bree. „Da ist noch viel möglich.“

Taschenhersteller Bree gehört heute Portugiesen

Axel Bree hatte sich Anfang vergangenen Jahres als letztes Familienmitglied beim Taschenhersteller Bree zurückgezogen. Sein Vater – der Designer Wolf Peter Bree – hatte die Marke im Jahr 1970 in Hannover gegründet. Die braunen Ledertaschen wurden zu Kultobjekten. Sie galten als unverwüstlich und zeitlos – und waren vor allem bei Studenten, Dozenten und Lehrern beliebt.

Als der Senior 1996 mit nur 51 Jahren an einem Herzinfarkt starb, stiegen seine Söhne Philipp und Axel ein. Ersterer schied im Jahr 2012 aus und gründete mit dem Label „PB 0110“ eine eigene Taschenmarke im eher hochpreisigen Segment. Zwei Jahre später übernahmen familienfremde Investoren die Mehrheit des Unternehmens. Im Mai dieses Jahres musste Bree Insolvenz anmelden. Zuvor war die Firma von Isernhagen nach Hamburg umgezogen. Inzwischen ist bei dem Taschenhersteller der portugiesische Autozulieferer Coindu eingestiegen. Das Unternehmen stellt Lederbezüge für Autositze her. Coindu beschäftigt etwa 6000 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von knapp 350 Millionen Euro.

Von Jens Heitmann