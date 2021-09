Hannover

Der Garbsener Laserspezialist LPKF bekommt einen neuen Vorstandschef. Zum 1. April 2022 werde Klaus Fiedler die Nachfolge von Götz Bentele antreten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Sein Vorgänger war Ende April ausgeschieden und steht seither an der Spitze der Halbleiterfirma Süss Microtec. Fiedler erhalte einen Vertrag mit einer Vertragslaufzeit von drei Jahren und werde LPKF zusammen mit Finanzvorstand Christian Witt führen, hieß es.

Der 50-Jährige ist promovierter Physiker und derzeit beim Glas- und Glaskeramik-Spezialisten Schott für die weltweite Identifizierung, Bewertung und Entwicklung neuer Geschäftsfelder zuständig. Davor war er in verschiedenen leitenden Positionen bei Knowles Electronic in China, bei NXP in Österreich und bei Philips Research in den USA und Deutschland. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen profilierten Top-Manager der Elektronikbranche mit breiter Technologie- und Innovationserfahrung gewinnen konnten“, sagte Aufsichtsratschef Jean-Michel Richard.

Neue Lide-Technologie erfüllt Erwartungen noch nicht

LPKF verspricht sich von seiner neu entwickelten Lide-Technologie hohes Wachstum. Beim „Laser Induced Deep Etching“ genannten Verfahren wird Glas so bearbeitet, dass es nicht bricht, wenn es wie ein Buch zusammengeklappt wird – bei der Fertigung von Smartphone-Displays, Mikrochips und Sensoren biete das viele Vorteile, heißt es in Garbsen. Das Unternehmen will seinen Umsatz bis 2024 auf 360 Millionen Euro steigern, Lide-Systeme sollen daran einen hohen Anteil haben. LPKF sei mit seinen Technologien gut aufgestellt, „um differenzierte und innovative Lösungen für die Märkte zu bieten, die LPKF heute und morgen bedient“, sagte Fiedler.

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen die ersten Lide-Systeme ausgeliefert. Seither verkauft sich der neue Hoffnungsträger nicht so schnell wie erhofft. Für die neue Technologie erwarte man in diesem Jahr keinen Großauftrag mehr, hatte das Unternehmen im Juli mitgeteilt. Von Januar bis Juni lag der Umsatz mit 36,4 Millionen Euro um 27 Prozent unter dem Vorjahreswert. Für das laufende Quartal hat LPKF seine Erwartungen heruntergeschraubt: Weil man bereits produzierte Solarsysteme nicht rechtzeitig ausliefern könne, werde der Umsatz zwischen Juli bis September nur 23 bis 28 Millionen Euro erreichen und nicht wie bisher erwartet 30 bis 35 Millionen Euro, hieß es kürzlich.

Von Jens Heitmann