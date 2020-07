Oldenburg

Die Frau hält ihre Handtasche vor den Bauch. Als bräuchte sie eine Barriere zwischen sich und der Welt. Sie zieht ein Stück Papier aus der Tasche, es ist ihre Lohnabrechnung. Sie erzählt, am 4. Mai sei sie einen Tag krank gewesen, schlimme Zahnschmerzen. Auf der Lohnabrechnung seien ihr aber zwei Tage abgezogen worden. Unten auf dem Blatt steht, dass weiteres Geld einbehalten wurde, „Vorschuss bar 30 Euro“. Diese Summe, sagt sie, habe sie nie bekommen.

Billig im Discounter

Die Frau arbeitet im Schlachthof Vion in Emstek im Kreis Cloppenburg. Doch Vion ist nicht ihr Arbeitgeber. Auf der Lohnabrechnung steht der Name KB Fleischzerlegung GmbH. Die Frau, um die 50, ist eine von den rumänischen Werkvertragsarbeiterinnen und -arbeitern, deren Situation nach dem Corona-Massenausbruch beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück wieder einmal in der Diskussion steht – und damit die Art und Weise, wie das Billigfleisch beim Discounter erzeugt wird.

Wir sind in einem kleinen Einfamilienhaus, umfunktioniert zu einer Unterkunft für rumänische Werkvertragsarbeiter. Möbel wie vom Sperrmüll, das Glas der Deckenlampe fehlt. Pro Person zahlen die sechs Arbeiter, die hier leben, 300 Euro Miete. „Sie fragen, ob das gerecht ist“, übersetzt Daniela Reim und deutet auf ein Paar: „Die beiden sind verheiratet. Ein Paar, ein Zimmer, 600 Euro?“

Berät ausländische Werkvertragsarbeiter: Daniela Reim. Quelle: Bert Strebe

Daniela Reim arbeitet bei der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in Oldenburg. Sie unterstützt osteuropäische Wanderarbeiter. Die Stelle wurde 2013 geschaffen, angesiedelt beim gewerkschaftsnahen Bildungsverein Arbeit und Leben, das Land trägt die Kosten. Daniela Reim, die selbst aus dem Nordosten Rumäniens stammt und seit 1999 in Deutschland lebt, kurvt mit einem schwarzen Bulli durch den Weser-Ems-Raum und klärt rumänische Arbeiter über ihre Rechte auf. Die meisten arbeiten in der Fleischindustrie, 10.000 seien es in Niedersachsen, schätzt Daniela Reim, zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen.

Werkvertragsarbeiter heißen sie, weil sie von meist kleinen Firmen angestellt werden, die dann Werkverträge mit den Schlachthöfen schließen. Die Fleischkonzerne kaufen keine Arbeitskraft ein, sondern eine fertige Arbeitsleistung, etwa das Abtrennen von 60.000 Schweineschinken zum Festpreis. Sie übernehmen keine Verantwortung für die Bedingungen, unter denen dieses Ergebnis erbracht wird.

Einkassierte Pässe, rechtswidrige Kündigungen

Die Werkvertragsfirmen zahlen nur Mindestlohn, die Unterkünfte sind oft erbarmungswürdig. Daniela Reim kann Geschichten von nur zur Hälfte ausgezahlten Stundenlöhnen erzählen, von einkassierten Pässen, rechtswidrigen Kündigungen. Auf den Internetseiten solcher Firmen wird teilweise völlig schamlos davon gesprochen, dass die Konzerne mit Rumänen bis zu 40 Prozent Lohnkosten einsparen könnten.

„Sie nehmen gern Osteuropäer, weil die harte Arbeit gewohnt sind und sich mit ihren Rechten nicht gut auskennen“, sagt Daniela Reim. Sie hat in zahllosen Fällen geholfen. Das System selbst wurde aber bislang von der Politik nicht tangiert. Dazu bedurfte es des Virus: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil arbeitet mit Hochdruck am Verbot der Werkverträge.

Ramona bekam keine Vertragsverlängerung, weil sie schwanger geworden ist. Daniela Reim erklärt ihr, wie es weitergeht. Quelle: Bert Strebe

An diesem Tag trifft sich Daniela Reim zunächst mit Ramona, 38, die als Fleischverpackerin im Schlachthof Heidemark in Großenkneten gearbeitet hat, kalte Hallen, lange Schichten. Dreieinhalb Jahre lang gab es Zeitverträge, plötzlich ist Schluss – weil Ramona schwanger ist. Ob das nicht ein bisschen asozial sei, kann man die Firma nicht fragen. Sie hat keinen Namen, nur ein Kürzel, HHF, sie residiert in einem kleinen Gebäude, auf dessen Briefkasten neun weitere Firmennamen stehen. Niemand öffnet, Telefonnummer oder Mailadresse gibt es nicht.

Schlachthof Vion in Emstek. Quelle: Bert Strebe

Daniela Reim erklärt, was Ramona jetzt tun muss: Arbeitslosengeldantrag, Mutterschutz. Später an diesem Tag trifft die Beraterin in dem Einfamilienhaus, in dem die Frau mit der Handtasche von ihrem Schicksal berichtet, noch auf Marin, 53, der bei Vion Schweine zerlegt, aber mit Asthma ins Krankenhaus musste. Der Vorarbeiter hat ihm gesagt, dass er deswegen fliegt.

Auf Marins Gehaltsabrechnung stehen kryptische Abzüge, für einen „Hygieneverstoß“ (er habe einmal die Maske abgenommen, Atemnot, sagt Marin), aber auch wegen „Schadenersatz“ und „Auszl. Lohn“. Daniela Reim telefoniert mit der Werkvertragsfirma KB Fleischzerlegung, aber da kann niemand die seltsamen Einträge erklären.

Den Firmen geht es um Masse. Von der Fleischindustrie in Deutschland werden ganz überwiegend Schweine verarbeitet, 55 Millionen im Jahr. Es geht um Geld, nicht um Qualität – und schon gar nicht um so etwas wie Anstand. Einziges Ergebnis des Telefonats mit Marins Chef: Er darf weiterarbeiten.

Knochenarbeit im Sinne des Wortes. Nettoverdienst: 1075,28 Euro.

Von Bert Strebe