Flixtrain fährt ab 2020 direkt von Hannover nach Hamburg

Die neue ultraschnelle Mobilfunktechnik 5G soll Standard werden auf dem Messegelände in Hannover. Im nächsten Jahr soll dort eines der weltgrößten Testfelder für autonome Fahrzeuge, Drohnen und Maschinen entstehen. Am Dienstag hat eine 5G-Fachkonferenz begonnen, auf der Besucher einen Einblick in die technischen Möglichkeiten bekommen.