Der Import von Flüssiggas (kurz LNG für Liquefied Natural Gas) nach Deutschland verzögert sich. Die ersten Gastanker werden nach Einschätzungen aus der Branche frühestens in vier Jahren in einem hiesigen Hafen festmachen – und nicht schon Ende 2022 wie ursprünglich erhofft. Dies liege vor allem an den umfangreichen Genehmigungsverfahren, verlautete am Dienstag aus dem Kreis der möglichen Betreiber von LNG-Importterminals. Pläne für den Bau von Gasterminals gibt es in Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade.

Wegen geschätzter Investitionskosten von mindestens 500 Millionen Euro für ein LNG-Terminal hatte man in der Branche zunächst damit gerechnet, dass am Ende nur einer der drei Kandidaten übrig bleiben werde. Inzwischen haben sich jedoch kapitalkräftige Konsortien zusammengefunden – zugleich ist der Bedarf gestiegen. „Wegen der hohen Nachfrage nach Flüssiggas in Europa sehe ich in Deutschland auch die Chance für drei Terminals“, sagte der Geschäftsführer der Stader Entwicklungsgesellschaft Hanseatic Energy Hub, Manfred Schubert.

Lieferströme ändern sich

Noch kommt importiertes Gas vorwiegend über Pipelines nach Deutschland; etwa ein Achtel des Bedarfs stammt aus heimischer Produktion. Prognosen zufolge werden sich die Lieferströme in den nächsten Jahren jedoch deutlich verändern: Weil Norwegen und die Niederlande wegen schrumpfender Vorräte ihre Förderung verringern und parallel dazu die Nachfrage nach Gas in Europa zunimmt, werden Katar, Nigeria und vor allem Russland mit Flüssiggasexporten in die Bresche springen.

Für den Schiffsweg wird Gas auf minus 163 Grad heruntergekühlt; es verliert dadurch stark an Volumen. Am Anlandepunkt muss es dann wieder in die gasförmige Form gebracht („regasifiziert“) werden, um es als Treibstoff zu verwenden oder in die Transportnetze einzuspeisen.

Die drei geplanten Terminals an der Nordseeküste sind auf eine Kapazität von jeweils bis zu 10 Milliarden Kubikmeter ausgelegt, in Deutschland werden rund 80 Milliarden Kubikmeter im Jahr verbraucht. Der heimische Markt fungiere auch als eine „Drehscheibe für Europa“, erläuterten Branchenexperten.

Kooperation in Niedersachsen ?

Die niedersächsische Landesregierung hegt die Hoffnung, dass die Standorte in Stade und Wilhelmshaven kooperieren. Diese Idee stößt bei den potenziellen Betreibern auf wenig Begeisterung. Man setze unterschiedliche Schwerpunkte, erklären die Beteiligten. Das Projekt in Stade mit dem Chemiekonzern Dow als Partner soll beispielsweise auch Wasserstoff in die Netze einspeisen können. Bis die Genehmigungen vorliegen, vergingen noch zwei Jahre, sagte Geschäftsführer Schubert. „Wir haben aber bereits mit der Vermarktung der Kapazitäten begonnen.“

Schwimmendes Terminal

In Wilhelmshaven will der Kraftwerksbetreiber und Energiehändler Uniper gemeinsam mit dem japanischen Partner MOL ein schwimmendes Terminal errichten. Für den Bau dieser „Floating Storage and Regasification Unit“ wurde jetzt die südkoreanische Werft Daewoo Shipbuilding beauftragt, von der die Betreiber die Plattform im Anschluss für 20 Jahre chartern wollen. „Die Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung eines LNG-Terminals“, sagte Uniper-Vorstand David Bryson.

