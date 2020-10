Hannover

Durch die Corona-Pandemie rutscht der Flughafen Hannover tief in die roten Zahlen. In den ersten neun Monaten wurden nur knapp 1,3 Millionen Passagiere abgefertigt – das ist ein Minus von 73 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich steuere der Airport im laufenden Jahr auf einen Verlust von knapp 50 Millionen Euro zu, sagte Geschäftsführer Raoul Hille am Mittwoch: „Wir rechnen frühestens 2023 mit einer Rückkehr in die Gewinnzone.“

Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, verhandeln die Anteilseigner nach HAZ-Informationen bereits über eine Bürgschaft in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro.

Am Flughafen sind das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover jeweils mit 35 Prozent beteiligt, die übrigen 30 Prozent hält der Finanzinvestor Icon Infrastructure. Nach Angaben von Hille reichen die flüssigen Mittel noch bis zum Frühjahr 2021 – die Banken hätten die Kreditlinien entsprechend erhöht. Um die Liquidität für die Zeit danach zu sichern, werde jedoch die Hilfe der Gesellschafter nötig sein, verlautete aus deren Kreisen. Eine Kapitalerhöhung gelte als eher unwahrscheinlich, hieß es: „Es wird wohl auf eine Bürgschaft hinauslaufen.“

Branchenverband sieht Existenzgefährdung

Nach Einschätzung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) kämpft die Branche um ihre Existenz. „Durch den dramatischen Verkehrseinbruch sind viele Flughäfen in ihrem Fortbestand gefährdet“, sagte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. De facto befinde sich die Luft- und Reisebranche in einem zweiten Lockdown – die Zahl der Passagiere liege aktuell um vier Fünftel unter dem Vorjahresniveau. Dadurch entgingen den Flughäfen jeden Tag Einnahmen von 10 Millionen Euro; die Umsatzausfälle von März bis Ende September summierten sich auf 2 Milliarden Euro.

Der Flughafen Hannover hatte dieses Jahr ursprünglich mit 6,2 Millionen Passagieren und einem Umsatz von 164 Millionen Euro gerechnet – laut aktueller Prognose werden es jedoch nur 1,5 Millionen Fluggäste und Erlöse von 75 Millionen Euro. Während es zwischen März und Juni kaum Starts und Landungen gab, war das Verkehrsvolumen im Sommer wieder auf fast ein Drittel des Vorjahres gestiegen.

Durch erneute Reisewarnungen schrumpfte die Auslastung in der Folge allerdings auf ein Fünftel des Normalbetriebs. „Auf diesem Niveau wird das mindestens bis zum nächsten Frühjahr bleiben“, sagte Hille. Der einzige Lichtblick ist die Luftfracht: Das Cargo-Volumen erhöhte sich von Januar bis September um rund drei Viertel.

Flughafen-Chef schließt Kündigungen aus

Der Branchenverband ADV hält infolge der Coronakrise ein Viertel der insgesamt 180.000 Arbeitsplätze an den deutschen Flughäfen für gefährdet. In Hannover ist nach Angaben von Hille aber kein Stellenabbau in größerem Stil geplant. Von den insgesamt 1500 Beschäftigten befindet sich der größte Teil in Kurzarbeit, daran werde sich voraussichtlich auch im nächsten Jahr nichts ändern, sagte Hille. Durch natürliche Fluktuation, Vorruhestandsregelungen und das Auslaufen befristeter Verträge werde die Belegschaft moderat schrumpfen: „Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden.“

Von Jens Heitmann und Marco Seng