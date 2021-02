Hannover

Der Ferienflieger Sunexpress, einst ein Gemeinschaftsunternehmen der Lufthansa und der Turkish Airlines, will den Flugbetrieb in Deutschland wieder aufnehmen. Ende Juni vorigen Jahres hatte die Lufthansa den deutschen Teil der Fluggesellschaft mit seinerzeit 1200 Mitarbeitern liquidiert, ihren Flugplan geschlossen und einige Flüge auf andere Gesellschaften übertragen. Jetzt arbeiten Lufthansa und Turkish Airlines in Form eines Joint Ventures bei Sunexpress zusammen.

War Sunexpress bis zu Liquidation von Deutschland aus in viele Länder unterwegs, beschränkt man sich jetzt auf die Türkei. Elf Flugziele und insgesamt 43 Flüge pro Woche stehen für Norddeutschland im Sommerflugplan, der von Anfang April bis Ende Oktober gültig ist.

Flüge gibt es täglich von Hannover nach Antalya und Izmir

Ab dem Flughafen Hannover gibt es, wenn es dann die Corona-Lage erlaubt, tägliche Flüge nach Antalya und Izmir sowie je einen pro Woche zu den Zielen Adana, Ankara, Bodrum, Diyarbakir, Elazig, Ganziantep, Kayseri und Samsun. Auch von Hamburg und Bremen aus hat Sunexpress Türkeiflüge im Programm.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass 2021 ein erfolgreiches Jahr für den Türkeitourismus werden kann“, sagt Peter Glade, Chief Commercial Officer von SunExpress. Es sei der Gesellschaft als Türkeispezialist wichtig, früh einen umfangreichen und vor allem stabilen Sommerflugplan zu veröffentlichen.

Für Flüge in die Türkei benötigen Passagiere derzeit wegen der Corona-Pandemie ein gültiges, negatives PCR-Testergebnis, welches bei der Abreise nicht älter sein darf als 72 Stunden.

Von Bernd Haase