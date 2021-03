Hannover

Auf der Suche nach dem „nächsten großen Ding“ sind die Investoren jetzt bei Flugtaxis gelandet. Seit Apple mit seinem iPhone aus dem Mobiltelefon einen digitalen Alleskönner gemacht hat, fiebern (nicht nur) Spekulanten einer neuen Erfindung entgegen, die eine ähnliche Fülle nicht gekannter Anwendungen verspricht. Nachdem die Apple-Uhr diese Erwartungen nicht erfüllen konnte und das Apple-Auto weiter auf sich warten lässt, richten sich die Blicke zunehmend auf andere Hoffnungsträger – der neueste Hit sind Minimietflieger.

In dicht besiedelten Gebieten ist strenge Regulierung notwendig

Natürlich tun die Hersteller alles, um den Hype noch weiter anzuheizen. Schon in nur drei Jahren sollen die ersten dieser Fluggeräte ihren kommerziellen Betrieb starten und Passagiere befördern. Analysten von Morgan Stanley trauen dem Markt bis zum Jahr 2040 bereits ein Volumen von mehr als 1,5 Billionen Dollar zu. Das Sortiment scheint breit gefächert: Neben Flugtaxis für kürzere Distanzen innerhalb von Metropolen werden auch Vehikel entwickelt, die Strecken zwischen 200 und 300 Kilometern zurücklegen können.

Entsprechend euphorisch sind die Geldgeber: Das kalifornische Start-up Joby Aviation wird mit 6,6 Milliarden Dollar bewertet. Der deutsche Rivale Lilium kommt mit seinem geplanten elektrischen Senkrechtstarter aus dem Stand fast auf die Hälfte dieser Summe. So hoch die Erwartungen auch sein mögen, die Gefahren einer Ernüchterung sind mindestens ebenso groß – schon weil der Flugbetrieb in dicht besiedelten und eng bebauten Gebieten einer strengen Regulierung unterliegen muss. Das wird Ingenieuren wie Investoren noch einiges an Geduld abfordern.

Von Jens Heitmann