Forscher erwarten „große Umbrüche“ am Arbeitsmarkt

Der Mangel an Arbeitskräften in Deutschland wird sich einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ( IAB) zufolge in den kommenden Jahren verstärken – allerdings mit deutlichen regionalen Unterschieden: Während in Süddeutschland und den Stadtstaaten Berlin und Hamburg die Beschäftigung weiter wachse, werde es vor allem in Ostdeutschland wegen der schrumpfenden Bevölkerung zu Personalengpässen kommen und damit auch zu wirtschaftlichen Problemen.

„Der limitierende Faktor ist nicht mehr die Arbeitslosigkeit, sondern das Arbeitskräfteangebot“, sagte der Leiter des IAB-Forschungsbereiches Prognosen, Enzo Weber. Niedersachsen zählt demnach zu der Gruppe von neun Bundesländern, in denen das Angebot an Arbeitskräften stärker sinken wird als der Bedarf. Schlusslicht bei der Arbeitskräfteentwicklung wird nach Einschätzung der Forscher Sachsen-Anhalt sein, aber auch das Saarland dürfte erhebliche Schwierigkeiten bekommen. Die entscheidende Frage sei, wie sich die schrumpfende Bevölkerung auf den Arbeitsmarkt auswirke, sagte Weber.

Defizite in Niedersachsen bei digitalen Wandel

Der technologische Wandel werde dazu führen, dass Arbeitsplätze wegfallen – dafür entstünden jedoch an anderer Stelle neue Jobs. „Unter dem Strich gibt es nicht weniger Beschäftigung, aber große Umbrüche“, erklärte Weber. In Niedersachsen werden laut IAB-Prognose in den nächsten Jahren allerdings deutlich mehr Arbeitsplätze verloren gehen als neue Stellen entstehen. Während Unternehmen zwischen 2018 und 2035 voraussichtlich fast 220 000 Jobs schaffen würden, fielen im gleichen Zeitraum 310 000 weg. Die größte Nachfrage gibt es im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in Pflegeheimen mit zusammen 72 000 neuen Stellen. Den größten Rückgang erwarten die Autoren der Studie im Handel und im Baugewerbe mit knapp 60 000 beziehungsweise rund 29 000 Stellen. Große Defizite sehen die Forscher besonders beim digitalen Wandel: Hier belege Niedersachsen im Vergleich der 16 Bundesländer aktuell den viertletzten Platz, hieß es.

Mit Blick auf die Autoländer Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg ist die Studie jedoch mit einer besonders großen Unsicherheit behaftet: Der Trend in Richtung Elektromobilität findet dort noch keine Berücksichtigung. Nach dem jüngsten Bericht einer Arbeitsgruppe der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität sind im Fahrzeugbau bundesweit bis zu 410 000 Arbeitsplätze in Gefahr. Sicher sei, dass hier Jobs wegfallen werden, sagte Weber – und ergänzte: „Die auf den Verbrenner ausgerichtete Zulieferindustrie ist volkswirtschaftlich bedeutsamer als der Ausstieg aus der Braunkohle.“

Weiterbildung in Betrieben notwendig

Nach Einschätzung der niedersächsischen Landesregierung kommt es deshalb darauf an, den Strukturwandel durch permanente Weiterbildung in den Betrieben zu unterstützen. „Im Zuge der Digitalisierung kommt den Beschäftigten mit vertieften IT-Kenntnissen eine Schlüsselrolle für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen zu“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU). Im Rahmen der Fachkräfteinitiative Niedersachsen seien konkrete Maßnahmen zur IT-Fachkräftesicherung verabredet. So habe das Wissenschaftsministerium Ausschreibungen für 40 Digitalisierungsprofessuren abgeschlossen. Zudem würden für ausländische IT-Fachleute die Beschäftigungsmöglichkeiten vereinfacht.

