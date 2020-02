Hannover

Im seit Monaten anhaltenden Tarifstreit bei der Gilde-Brauerei in Hannover gibt es keinerlei Anzeichen für eine Entspannung. Karsten Uhlmann, Geschäftsführer der Muttergesellschaft TCB Beverages, beklagt Auswirkungen von nunmehr 14 Warnstreiks, den vorerst letzten davon am Mittwochmittag. Der Betrieb funktioniere zwar, aber nicht so, wie er solle. „Wir wollen die Gilde mit aller Kraft zum Erfolg führen. Ob und wie uns das gelingt, hängt vom weiteren Verlauf des Streiks ab“, sagt er.

Geschäftsführer beklagt Drohungen und Beschimpfungen

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) will Gespräche über Tarifverträge erzwingen. Das Management lehnt das ab, weil sie dafür derzeit keine Vertrauensbasis und keine wirtschaftlichen Möglichkeiten sieht. „Der Arbeitskampf wird schärfer. Streikende setzen diejenigen unter Druck, die zur Arbeit kommen. Es gibt Drohungen und Beschimpfungen, auch Autos sind beschmiert worden“, sagt Uhlmann.

Weitere Aussperrungen sind nicht ausgeschlossen

Nach Angaben der Geschäftsführung beteiligt sich etwa die Hälfte der insgesamt 130 Beschäftigten in den einzelnen Tochtergesellschaften des Unternehmens in der Südstadt an den Streiks. In einer davon – der Dosenabfüllung – sind Mitarbeiter ausgesperrt worden. Weitere Aussperrungen schließt Uhlmann nicht aus. Produktion und Auslieferung des Bieres seien trotzdem gewährleistet. Das Unternehmen setzt per Konzernleihe Mitarbeiter von anderen Standorten ein. Gilde-Beschäftigte, die nicht streiken, leisten Überstunden.

Erneute Verluste im Jahr 2019

Laut Uhlmann werden in der Südstadt höhere Löhne gezahlt als bei der lokalen Konkurrenz in Herrenhausen. Einstiegsgehälter etwa für Hilfskräfte lägen bei 15,30 Euro. „Wir haben im vergangenen Jahr wieder rund 5 Millionen Euro Verlust gemacht“, sagt er. Insgesamt seien seit der Übernahme der Brauerei vor vier Jahren nun 20 Millionen Euro Verlust aufgelaufen. Das Gesamtunternehmen TCB Beverages schreibt schwarze Zahlen.

„Allein wegen der Wirtschaftsdaten ist der Streik bei der Gilde unverständlich und sinnlos“, betont Uhlmann. Er schade außerdem dem Image und führe dazu, dass Verhandlungen etwa mit Gastronomen schwieriger würden. Er hoffe, dass sich bei den Streikenden „die Vernunft durchsetze“. Er habe die Mitarbeiter zu Gesprächen eingeladen, aber es sei niemand erschienen.

NGG will über einzelne Tarifbausteine reden

NGG-Sekretärin Lena Melcher bestätigt, dass sich die Situation zugespitzt hat, bestreitet aber Drohungen und Schmieraktionen. „Das traue ich keinem von uns zu“. Was Gesprächsangebote angehe, sei die Gewerkschaft als Arbeitnehmervertretung der Ansprechpartner – nicht einzelne Streikende. „Der einzige Ausweg ist, dass man sich mit uns an einen Tisch setzt“, sagt Melcher. Verhandlungen müssten nicht über ein tarifliches Gesamtpaket, sondern könnten auch über einzelne Bausteine geführt werden. Als Beispiele nannte sie die Themen Standortsicherung, Altersvorsorge und Urlaubsgeld.

Lesen Sie auch:

Von Bernd Haase