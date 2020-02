Hannover

Pläne für eine Fusion der Sparda-Banken in Hannover und Berlin haben Unruhe bei den Mitarbeitern ausgelöst. „Es gibt die Befürchtung, dass nach einem Zusammenschluss die Musik künftig in Berlin spielt“, sagte der Gewerkschaftssekretär Moritz Braukmüller von Verdi. Vor diesem Hintergrund fordern die Arbeitnehmervertreter eine Garantie für beide Standorte und den Verzicht auf einen Stellenabbau im großen Stil. Die Sparda-Banken seien bisher als verlässliche Arbeitgeber bekannt – dabei müsse es auch bleiben, hieß es vonseiten der Betriebsräte.

Die beiden Geldinstitute hatten Anfang Februar mitgeteilt, dass sie Gespräche über eine Fusion führten. Bei einem Zusammenschluss entstünde eine Genossenschaftsbank mit rund 700.000 Mitgliedern. Noch gibt es bundesweit elf Sparda-Banken. Die älteste von ihnen wurde 1896 in Karlsruhe als „Spar- und Vorschuss-Verein der badischen Eisenbahnbeamten“ gegründet. Das Geldhaus in Hannover entstand im Jahr 1903.

EZB-Geldpolitik setzt auch die Sparda-Banken unter Druck

Mit einer Bilanzsumme von zusammen rund 12 Milliarden Euro und mehr als 1100 Beschäftigten würde das fusionierte Institut zu den Sparda-Banken Baden-Württemberg und West aufschließen. „Wir gehen den Konsolidierungsprozess in der Branche aus einer Position der Stärke an“, sagte der hannoversche Vorstandschef André-Christian Rump. Die Kapitalbasis beider Häuser sei solide. Bei der Kundenzufriedenheit erziele man hohe Werte.

Der Druck zum Zusammenschluss resultiert – wie bei vielen Sparkassen und Volksbanken – auch aus der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ( EZB). Seit die Notenbanker die Leitzinsen auf null gesenkt haben, schrumpft auch die Marge der Sparda-Banken in ihrem Kerngeschäft zusammen. Der Zinsüberschuss – also die Differenz zwischen den Zinserträgen und den Aufwendungen für die Kapitalanlagen der Kunden – ist deutlich gesunken. Im Jahr 2015 verzeichnete man in Berlin noch ein Plus von 101 Millionen Euro und in Hannover von 86 Millionen Euro – drei Jahre später waren davon jeweils nur noch 65 Millionen Euro übrig.

Hannover sieht sich auf Augenhöhe mit Berlin

Beiden Kreditinstituten ist es bisher nicht gelungen, die Rückgänge durch höhere Gebühren und andere Dienstleistungen auch nur annähernd auszugleichen. Die Berliner konnten ihren Provisionsüberschuss in dem genannten Zeitraum immerhin um ein Viertel auf 40 Millionen Euro steigern, während er bei den Niedersachsen bei 8 Millionen Euro stagnierte. Bei beiden Banken ist der Gewinn eingebrochen: In Hannover halbierte sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 2015 bis 2018 auf 15 Millionen Euro. In Berlin betrug es zuletzt noch 24 Millionen Euro – ein Rückgang um 11 Prozent.

Dennoch sieht man sich in Hannover mit den Kollegen aus der Bundeshauptstadt auf Augenhöhe. „Wir können beide voneinander lernen“, sagte Vorstandschef Rump. Während die Berliner bei der Baufinanzierung Steigerungspotenzial hätten, müsse das eigene Haus im Vertrieb fremder Produkte wie etwa Versicherungen noch zulegen. In den nächsten Wochen wollen die beiden Banken erste Festlegungen für die Fusion treffen – über den Sitz der künftigen Zentrale, den Zuschnitt des Filialnetzes und die Zahl der Mitarbeiter, sagte Rump. „Betriebsbedingte Kündigungen wird es mit Sicherheit nicht geben.“

Banken mit großen Geschäftsgebieten Die Sparda-Banken Hannover und Berlin decken deutlich größere Gebiete ab, als ihre Namen vermuten lassen. Die 15 Filialen und 17 Selbstbedienungsstandorte der Niedersachsen reichen bis in den Nordosten Nordrhein-Westfalens und bis nach Bremerhaven. Die Berliner sind mit 60 Filialen in allen ostdeutschen Bundesländern vertreten. Die Sparda-Bank Hannover zählt aktuell 433 Mitarbeiter und 320 000 Kunden. In Berlin sind es 726 Beschäftigte und knapp 500 000 Kunden. Beide Geldinstitute haben lange kostenlose Girokonten angeboten. Seit auch sie Gebühren erheben, haben sie Kunden verloren – in Berlin rund 20 000, in Hannover etwa 7000.

