Hannover

Der Garbsener Laserspezialist LPKF ist wegen Liefer- und Materialengpässen deutlich hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. Der Umsatz verringerte sich im vergangenen Jahr um fast 3 Prozent auf 93,6 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von 100.000 Euro, nachdem das im S-Dax notierte Unternehmen im Jahr 2020 noch einen Gewinn von 5,3 Millionen Euro erzielt hatte. „Damit können wir nicht zufrieden sein“, sagte Finanzvorstand Christian Witt am Mittwoch bei der Bilanzvorlage.

Für das unerwartet schlechte Ergebnis macht LPKF die durch die Corona-Pandemie ausgelösten Störungen der globalen Lieferketten verantwortlich. Trotz sorgfältiger Planung und flexibler Reaktion sei es nicht gelungen, sich den Problemen bei der Verschiffung fertiger Ware und bei der Beschaffung von Rohmaterial und Bauteilen zu entziehen, sagte Witt. Zudem hätten Kunden wegen Materialengpässen Investitionen verzögert. Dies habe LPKF besonders im letzten Quartal des Jahres beeinträchtigt.

Deutlich mehr Aufträge

Trotz der jüngsten Enttäuschung sieht sich das Unternehmen auf dem richtigen Weg. Deutliche Zuwächse beim Ordereingang (plus 15 Prozent) und Auftragsbestand (plus 64 Prozent) untermauerten die Attraktivität der eigenen Produkte, hieß es. Im Geschäftsbereich Kunststoffschweißen (Welding) sei der Umsatz im vergangenen Jahr um 55 Prozent auf etwa 27 Millionen Euro gestiegen. Große Fortschritte habe man auch beim sogenannten Lide-Verfahren gemacht, bei dem Glas so bearbeitet wird, dass es nicht bricht, wenn es wie ein Buch zusammengeklappt wird. Deutlich schlechter lief es hingegen in der Solarsparte. Hier brach der Umsatz um die Hälfte auf 12 Millionen Euro ein – das operativer Ergebnis (Ebit) lag bei minus 3,3 Millionen Euro.

Nachdem LPKF 2019 und 2020 wieder eine Dividende von 10 Cent je Aktie ausgeschüttet hat, sollen die Anteilseigner für 2021 leer ausgehen. Investitionen in neue Produkte seien „in der aktuellen Lage von essenzieller Bedeutung, um nachhaltiges und profitables Wachstum in den kommenden Jahren zu ermöglichen“, erklärte das Unternehmen. Das Geld solle gezielt für die Beschleunigung der Entwicklung und Vermarktung von Zukunftstechnologien verwendet werden. An der Börse kamen die Nachrichten von LPKF nicht gut an: Der Aktienkurs brach zwischenzeitlich um etwa 19 Prozent ein.

Umsatz soll kräftig wachsen

Für 2022 zeigte sich LPKF vorsichtig. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz zwischen 110 und 130 Millionen Euro und einer operativen Marge zwischen 2 und 7 Prozent. Mit dem hohen Auftragsbestand könne man ein deutliches Wachstum erzielen, betonte die Firma. „Gleichzeitig erwarten wir, dass auch 2022 die Störungen in den globalen Lieferketten und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf einige unserer Zielmärkte unsere volle Aufmerksamkeit erfordern werden“, sagte Klaus Fiedler, der seit Jahresbeginn an der Spitze des Vorstandes steht.