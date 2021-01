Hannover

Rund 50 in der Initiative Gastgeberkreis zusammengeschlossene Gastronomieunternehmen schlagen in der Corona-Krise Alarm. „Uns geht jetzt endgültig die Luft aus“, heißt es in einem gemeinsamen Papier der Firmen. Ohne rasche und unkomplizierte Hilfen werde es in allerkürzester Zeit ein „ Massensterben“ in der Branche geben. 75 Prozent aller Betriebe seien akut gefährdet.

Dem Gastgeberkreis gehören sowohl Einzelgastronomen als auch bundesweit aktive Ketten wie die Block Group mit ihren Steakhäusern, Nordsee, L’Osteria oder LeCrobag an, die auch in Hannover vertreten sind. Eine weitere Kette – Maredo – hat bereits Betriebsschließungen eingeleitet und rund 450 Beschäftigten gekündigt.

Enorme Umsatzeinbußen

Der Gastgeberkreis verweist auf Zahlen des Marktforschungsinstituts NPD Group, wonach die Gastronomie in Deutschland von März bis Dezember vergangenen Jahres Umsatzeinbußen in Höhe von 45 Prozent hinnehmen musste. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes verringerten sich die Erlöse des Gastgewerbes real – also preisbereinigt – um 38 Prozent.

„Wir fühlen uns im Stich gelassen“, sagte L’Osteria-Chef Mirko Silz. Ein großes Problem sei, dass nur ein Bruchteil der angekündigten finanziellen Novemberhilfen als Lockdown-Entschädigung ausgezahlt worden sei. Die bürokratischen Hürden seien zu hoch, außerdem seien die Voraussetzungen für die Unterstützung nachträglich geändert worden. „Die Existenz von zwei Millionen Beschäftigten steht auf dem Spiel, wenn die Politik nicht endlich reagiert“, erklärte Torsten Olderog, einer der Sprecher des Gastgeberkreises.

Investitionen in Luftfilter

Die Brancheninitiative spricht sich nicht gegen die aktuellen Lockdown-Maßnahmen aus. Sie fordert aber, dass jede Schließung Entschädigungen in Höhe der unverschuldeten Verluste nach sich zieht – und dass unbürokratisch und kurzfristig gezahlt wird. Verwiesen wird auch auf im vergangenen Sommer entwickelte Hygienekonzepte und Investitionen etwa für Luftfilter. „Von diesen Vorleistungen muss die Gastronomie profitieren und bei einer ersten Öffnungswelle nach dem Lockdown dabei sein“, forderte der Gastgeberkreis.

