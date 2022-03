Hannover

Wer in Hannover ein gebrauchtes Auto kaufen will, muss derzeit tief in die Tasche greifen. Von „extremsten Preisen“ spricht Karl-Heinz Kahle, der in Hannover und im Umland in mehreren Autohäusern neue und gebrauchte Volkswagen verkauft. „Die Bestände sind so niedrig wie selten. Wir kaufen alles, was irgend geht.“ Doch der Markt ist nach Angaben von großen wie kleinen Händlern so gut wie leer gefegt – das wirkt sich auf die Preise aus.

„Wir verkaufen zum Beispiel VW-Dienstwagen als Gebrauchte“, erklärt Kahle. Allein in diesem Segment seien die Preise zum Teil um bis zu ein Drittel gestiegen – etwa für den VW-Golf. „Der ist gebraucht derzeit 30 Prozent teurer als noch vor einem Jahr.“ Eine auf Audi spezialisierte Händlerin an der Schulenburger Landstraße hat eine ähnliche Entwicklung beobachtet: „Ein A4, der letztes Jahr noch 14.000 Euro gekostet hat, geht jetzt für 18.000 Euro weg“ – ein Preisanstieg um 29 Prozent.

Preise für Gebrauchtwagen steigen deutlich

Eine Auswertung der Gebrauchtwagenbörse mobile.de bestätigt die Beobachtungen aus Hannover: Der durchschnittliche Kaufpreis bei der Internetplattform lag im Januar 2022 bei 30.422 Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 24.222 Euro gewesen – ein Plus von mehr als 25 Prozent in zwölf Monaten.

Was die Preise schon länger nach oben treibt, sind Corona-Krise und Chipmangel. VW stoppte am Dienstag deswegen die Bestellung mehrerer Hybrid-Modelle.

Jetzt kommt der Krieg in der Ukraine dazu, der die Hersteller vor neue Probleme stellt: Zulieferer haben dort bis zum Angriff aus Russland zum Beispiel Kabelbäume produziert und können nun nicht mehr liefern. VW, Audi und Porsche mussten die Produktion in dieser Woche in mehreren Werken stoppen oder herunterfahren, unter anderem in Hannover bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Stöcken. Auch andere Hersteller sind betroffen.

Neuwagen: Heute bestellt, 2023 geliefert

Das alles führt laut Kahle zu großen Problemen bei den Neuwagen – und das wiederum schlägt gleich doppelt auf den Gebrauchtwagenmarkt durch. „Was wir jetzt an Neuwagen verkaufen, wird frühestens 2023 geliefert – wir wissen aber nicht genau wann“, erklärt der Autohändler. Wegen der langen Lieferzeiten entscheiden sich viele Neuwagenkunden am Ende dann doch für einen Gebrauchten. Gleichzeitig sei das Angebot an Gebrauchtwagen deutlich dünner, weil weniger Dienst- und Mietwagen und auch weniger Leasing-Rückläufer als junge Gebrauchte auf den Markt kommen.

Das war einmal: Hohe Bestände an Gebrauchtwagen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa (Archiv)

VWN, das bestätigt ein Sprecher, habe schon im vergangenen Jahr von einem „sehr starken Ergebnis“ bei den Gebrauchtwagen berichtet, das über den Erwartungen gelegen habe. Es gebe eine hohe Nachfrage – und „ja, die Preise von Neu- und Gebrauchtwagen können sehr nah beieinander liegen“. Er bestreitet aber, was ein Händler in Hannover beobachtet haben will: dass VWN auf seiner Gebrauchtwagenplattform Tradeport junge Gebrauchte teurer als zum Neupreis anbietet.

Junge Gebrauchte kosten teils mehr als Neuwagen

Doch solche Effekte gibt es offenbar, jedenfalls bei Modellen mit langer Lieferzeit, wie Thomas Peckruhn, der Vizepräsident des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, beobachtet haben will. Es gebe bei langer Lieferzeit „Fälle, wo junge Gebrauchte mehr kosten als ein entsprechender Neuwagen“, sag er.

Dem Markt scheinen die Gewissheiten abhandengekommen. Das jedenfalls berichtet Enes Toklu, Inhaber des Autoparks Bornum. Seit 90 Jahren schon liefert die sogenannte Schwacke-Liste des Marktbeobachters Deutsche Automobil Treuhand (DAT) zuverlässige Richtlinien für Preise auf dem Markt. Doch Toklu sagt: „Nach der Schwacke-Liste kann man sich nicht mehr richten. Für den Preis bekommst du das Auto nicht mehr.“ Früher bekam er auf Auktionen auch mal bei Geboten unter dem Richtpreis den Zuschlag. „Heutzutage geht das Auto bei einem Richtpreis von 10.000 Euro für 12.000 bis 13.000 Euro weg.“

Besserung bei den Preisen ist nicht in Sicht, schätzt Kahle. „So wie es jetzt aussieht, bleibt die Ware weiter knapp. Die Preise werden so schnell nicht sinken.“

Von Karl Doeleke