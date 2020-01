Herr Hinsch, Betriebe im IHK-Bezirk Hannover klagen über eine schlechtere Konjunktur. Es fehlt an Fachkräften, und auch bei der Digitalisierung geht es nicht schnell genug voran. Darf sich ein IHK-Präsident in solch einer Situation verabschieden?

Ja (schmunzelt), natürlich darf er das. Weil es kein Lebensamt ist. Ich bin auf eine Wahlperiode gewählt, dieses Prinzip hat sich in der Demokratie bewährt.

Gehen Sie mit dem Gefühl, dass Sie die Kammer gut geordnet übergeben können?

Das Gefühl habe ich. Zu Beginn meiner Amtszeit hatte ich mir drei Ziele gesetzt. Diese haben wir erreicht, teilweise sogar übererfüllt. Erstens, dass die IHK Hannover weiterhin die niedrigsten Beiträge unter allen Industrie- und Handelskammern in Deutschland erhebt. Zweitens, dass unser Leistungsangebot konsequent am Bedarf der Mitglieder orientiert und insbesondere im Kernbereich Ausbildung weiter ausgebaut wird. Und drittens, dass wir unsere Effektivität als Gesprächspartner von Politik und Verwaltung insbesondere auf Landesebene verbessern. Darüber hinaus konnten wir zwei wichtige Zukunftsthemen in meiner Amtszeit entscheidend voranbringen: die Nachfolge des Hauptgeschäftsführers und den Neubau unseres IHK-Gebäudes. Das alles geschah in wirklich guter Teamarbeit. Deshalb gehe ich sehr zufrieden.

Die IHK soll ihren Stammsitz am Schiffgraben im Jahr 2023 verlassen und in einen Neubau am Bischofsholer Damm ziehen, der nach jetziger Planung 45 Millionen Euro kosten soll. Werden dann die Mitgliedsbeiträge steigen?

Wir haben in den vergangenen Jahren Rücklagen für den Neubau angespart. Das Projekt ist so kalkuliert, dass wir ihn aus diesen Rücklagen und dem Erlös eines Verkaufs unseres aktuellen Verwaltungssitzes finanzieren können. Insofern ist der Neubau solide durchfinanziert. Da wir die Immobilie kaufen statt bauen, ist die Gefahr einer Kostenüberschreitung begrenzt.

Trotzdem haben Sie den IHK-Mitarbeitern aktuell die Boni gekürzt, was insgesamt 250 000 Euro im Budget ausmacht.

Das ist zwar richtig, hat aber überhaupt nichts mit dem Neubau zu tun. Wir stellen uns auf die nachlassende Konjunktur ein. Und weil sich die Mitgliedsbeiträge unserer Unternehmen nach deren Erträgen richten, wissen wir, dass wir künftig wahrscheinlich weniger Geld zur Verfügung haben werden. Anstatt dem Reflex nachzugeben, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, schauen wir wie jeder ordentliche Kaufmann zuerst, wo wir bei den Kosten sparen können.

Nur die Hälfte der 150 000 Mitgliedsunternehmen zahlt überhaupt Kammerbeiträge. Die anderen sind zu klein. Könnte man nicht auch da ansetzen?

Ja, das könnte man zwar, aber auch das wäre ja faktisch eine Erhöhung der Beiträge. Ich will das gerne betonen: Wir sind wirklich stolz darauf, dass wir bundesweit die Industrie- und Handelskammer mit den niedrigsten Beiträgen sind. Und das gilt übrigens auch, wenn man sich die Gebühren anschaut, die unsere Mitgliedsunternehmen für Dienstleistungen bei uns zahlen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum wir uns hier in Hannover bisher nicht mit sogenannten Kammerrebellen auseinandersetzen müssen, die anderswo massiv gegen die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern vorgehen.

Trotzdem war in den vergangenen Jahren eine wachsende Unzufriedenheit bei Kammermitgliedern spürbar, die mangelnde Transparenz kritisierten. Die Entscheidung über die anstehende Neubesetzung der Stelle Ihres Hauptgeschäftsführers musste ebenso verschoben werden wie die Entscheidung über den Neubau. Hat das Präsidium den Unmut unterschätzt?

Beim Bauen gab es viele kritische Nachfragen, aber ich habe niemanden gehört, der mangelnde Transparenz kritisiert hat. Wir haben den Projektstand seit Anfang 2018 auf jeder Vollversammlung präsentiert. Bei der Nachfolge für unseren Hauptgeschäftsführer gab es einen echten Zielkonflikt. Wir hatten uns entschieden, nicht nur intern zu suchen, sondern auch extern. Wenn man aber die besten Kandidaten will, dann muss man denen auch absolute Vertraulichkeit gewähren, weil die ja meist noch in anderen Arbeitsverhältnissen gebunden sind. Deshalb haben wir eine kleine Findungskommission eingesetzt, die gemeinsam mit einem Personaldienstleister die Vorauswahl getroffen hat. Ich halte dieses Verfahren für richtig, und die Vollversammlung hat es einstimmig beschlossen – also auch mit der Stimme desjenigen, der es zuvor als intransparent kritisiert hat.

2019 hatten Sie zum Jahresauftakt kritisiert, dass die Digitalisierung im Land nicht schnell genug vorangehe und der Fachkräftemangel sich verschlimmern werde, wenn es an den Berufsschulen nur 90 Prozent Unterrichtsversorgung gibt. Hat sich da etwas gebessert?

Bei der Unterrichtsversorgung hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne zugesagt, dass die im Zuge des Flüchtlingszuzugs aufgestockten Lehrerstunden bestehen bleiben – das ist schon einmal ein wichtiger Schritt. Dass dagegen unsere Betriebe Zugang zu schnellem Internet bekommen, bleibt ein ganz wichtiges Thema. Es zeigt sich aber zunehmend: Es ist weniger eine Frage der Budgets – da tun Bund und Land inzwischen viel – als vielmehr des Genehmigungstempos. Und das gilt nicht nur beim Thema Digitalisierung, sondern bei vielen Infrastrukturprojekten. Dänemark und Holland machen uns beim Thema Infrastrukturausbau vor, dass nicht in jeder Verfahrensstufe eine neue Öffentlichkeitsbeteiligung nötig ist, sondern dass eine Beteiligung ausreicht. Ich glaube, wir müssen in Deutschland den Mut haben, uns von lieb gewonnenen umständlichen Verfahren zu verabschieden, auch wenn das zuweilen schwerfällt.

Zur Person Christian Hinsch(64) ist gebürtiger Hannoveraner und hat Jura in Bielefeld und in den USA an der University of Michigan studiert. Von 2000 an war er Chef des Versicherers HDI – von 2009 an zusätzlich stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Konzernmutter Talanx. 2019 ging er beruflich in den Ruhestand. Im Februar endet seine Amtszeit als Präsident der Industrie- und Handelskammer Hannover. Er lebt in Burgwedel.

Von Conrad von Meding