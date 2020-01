Hannover

Im Februar wählt die Industrie- und Handelskammer Hannover den Nachfolger des scheidenden Präsidenten Christian Hinsch (64). Nach HAZ-Informationen schlägt das Präsidium Gerhard Oppermann vor. Der 59-Jährige ist stellvertretender Vorstandssprecher der Hannoverschen Volksbank und bereits einer der IHK-Vizepräsidenten. Seine Wahl gilt als sehr wahrscheinlich.

Oppermann hat seine Berufslaufbahn im Jahr 1979 bei der Volksbank Harsum begonnen und ist seit 1983 in Hannover tätig. Bei der Hannoverschen Volksbank hat er sich vorrangig um das Firmenkundengeschäft gekümmert. Er verfügt also über viele Kontakte zu Unternehmern. Seit 2002 ist er Vorstandsmitglied der Volksbank, seit 2009 Vizechef. Bei der IHK ist er bisher Vorsitzender des Ausschusses für Kredit- und Finanzfragen.

Neuer IHK-Präsident muss Umzug managen

Falls er von der Kammervollversammlung gewählt wird, wird er den Umzug der IHK an den neuen Standort am Bischofsholer Damm managen, der für 2023 geplant ist. Die Kammer gibt ihren auf mehrere Gebäude verteilten und verschachtelten Sitz am Schiffgraben auf und errichtet für 45 Millionen Euro einen Neubau gegenüber der Einmündung in die Lindemannallee.

Neue Hauptgeschäftsführerin wird Maike Bielefeldt

Hannovers IHK ist mit rund 150 000 Mitgliedern die größte Kammer in Niedersachsen. In diesem Jahr steht in der Organisation noch ein weiterer Wechsel an: Der Hauptgeschäftsführer Horst Schrage geht im Sommer in den Ruhestand. Zu seiner Nachfolgerin hat die Vollversammlung im vergangenen Jahr die Stader IHK-Chefin Maike Bielfeldt bestimmt. Die Endvierzigerin gilt als gut vernetzt und zielstrebig. In Stade hat sie den Kammermitgliedern zuletzt eine zehnprozentige Beitragsrückerstattung gewährt und für die Erweiterung der IHK Bauprojekte geleitet.

Von Conrad von Meding