Die Verbraucher in Deutschland lassen sich mehr Pakete liefern denn je – doch in Zeiten des Klimawandels und hoher Feinstaubbelastung an zahleichen Orten haben viele dabei ein schlechtes Gewissen. Zu Recht? Der Post-Bereichsvorstand Ole Nordhoff vertritt die Auffassung, dass die „Verkehrs- und Umweltbelastung durch Paketlieferdienste in der öffentlichen Debatte ein gutes Stück überschätzt“ werde.