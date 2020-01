Hannover

Die Hängepartie hat ein Ende: Volkswagen verkauft den Großgetriebehersteller Renk an den Finanzinvestor Triton. Für das 76-prozentige Aktienpaket der Wolfsburger zahle die Beteiligungsgesellschaft 520 Millionen Euro, teilte der Konzern mit. VW hatte Renk vor dem Börsengang der Lastwagensparte Traton aus der MAN AG herausgelöst und zum Verkauf gestellt. Neben Triton soll auch der Finanzinvestor EQT an Renk interessiert gewesen sein. Bis Ende 2026 gilt eine Standort- und Beschäftigungsgarantie für die Werke in Augsburg, Hannover und Rheine. Renk produziert etwa Getriebe für Schiffe und Kettenfahrzeuge.

Betriebsrat hofft auf höhere Investitionen

„Wir sehen diese Entscheidung positiv“, kommentierte der Betriebsratschef der Renk-Niederlassung in Hannover, Nicola Lopopolo, den Verkauf des Unternehmens an Triton. Am hiesigen Standort, der auf den Bau von Gleitlagern spezialisiert ist, sind 354 Mitarbeiter beschäftigt. Für die Belegschaft sei damit die Zeit der Unsicherheit vorbei, sagte Lopopolo. Man hoffe nun auf höhere Investitionen. Triton gelte als verlässlich – die benachbarten Kollegen von Bosch Rexroth (heute: Aventics) hätten nach der zwischenzeitlichen Übernahme durch den Investor nur Gutes berichtet.

Die übrigen Renk-Anteilseigner sollen ein Übernahmeangebot erhalten, dessen Höhe sich nach dem Durchschnittskurs der Aktie in den vergangenen Monaten richtet. Am Freitagnachmittag notierte die Aktie mit etwa 108 Euro weit über dem zwischen VW und Triton ausgehandelten Preis. Insgesamt könnte die Übernahme den Finanzinvestor bis zu 700 Millionen Euro kosten.

