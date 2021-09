Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag zu einem Warnstreik in mehreren Ikea-Möbelhäusern in Niedersachsen und Bremen auf. Seit einigen Monaten stehen die Gewerkschaften und Arbeitgeber im Einzelhandel in einem Tarifkonflikt. Ikea beteilige sich aus Sicht von Verdi an der „bundesweiten Blockadehaltung“.