Verluste in Höhe von rund 15 Millionen Euro hat die Gilde-Brauerei in der hannoverschen Südstadt seit Übernahme durch die TCB Beverages Anfang 2016 verkraften müssen. Dies soll sich innerhalb der nächsten zwei Jahre ändern – in diesem Zeitraum will das Unternehmen laut Geschäftsführer Karsten Uhlmann in die schwarzen Zahlen kommen. „Zuletzt ist die Marke Gilde im Handel und in der Gastronomie um 5,8 Prozent gewachsen“, erklärte Holger Bock, der für den Vertrieb zuständig ist. Bundesweit dagegen sei der Biermarkt rückläufig – mit einem Minus von knapp 2 Prozent.

Neues Getränk geplant

Nach Bocks Angaben beliefert die Gilde mittlerweile knapp 1800 Gastronomiebetriebe in einem Radius von 120 Kilometern um Hannover. In diesem Jahr seien 90 hinzugekommen. Besonders die Marke Gilde Pilsener wachse, auch die Mischgetränke Radler und Grapefruit entwickelten sich positiv. „2020 werden wir ein neues Getränk auf den Markt bringen“, kündigte er an – nannte aber noch keine Einzelheiten. Offen sei, ob es Preiserhöhungen geben werde.

Leergut ist manchmal Mangelware

Investieren will die Gilde in Anlagen der Brauerei, das Sponsoring und in Leergut. Der Grund dafür ist nicht nur der steigende Absatz. Wie andere Brauereien auch leidet die Gilde besonders im Sommer darunter, dass Kunden leere Kästen horten, zweckentfremden oder mit Fremdflaschen zurückgeben, die dann sortiert werden müssen.

Im Streit mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) fordert Uhlmann diese auf, „von imageschädigenden Skandalisierungen Abstand zu nehmen“. Die Aufspaltung des Unternehmens in vier Gesellschaften sei lange vorher bekannt gegeben worden. Die Gilde zahle höhere Gehälter als lokale Konkurrenten. Beide Seiten werden sich demnächst in einer Einigungsstelle unter Vorsitz eines Arbeitsrichters treffen.

