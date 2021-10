Hannover

Der Verlust der Selbstständigkeit ist bei Opel nicht nur mit schlechten Erfahrungen verknüpft. Als die Brüder Wilhelm und Friedrich Opel das Familienunternehmen während der Weltwirtschaftskrise bis 1931 komplett an den US-Autobauer General Motors verkauften, kam das einer Lebensversicherung gleich. Auch wenn Opel seinerzeit mit einem Marktanteil von 44 Prozent der größte deutsche Hersteller war, hätte der Konzern den Einbruch der Nachfrage auf sich gestellt kaum überlebt. Die Amerikaner führten ihre neue Tochter zudem an der langen Leine – das war die Basis für den späteren Erfolg in den Wirtschaftswunderjahren.

Nur noch eine Marke unter vielen

Die Blütezeit von Opel währte fast drei Jahrzehnte – danach ging es erst schleichend und dann immer steiler bergab. Das deutsche Management verlor seine Freiheiten, Sparmaßnahmen führten zu Qualitäts- und Imageverlusten, die Modellpolitik kam bei den Kunden zusehends schlechter an. Als der Marktanteil allmählich der Bedeutungslosigkeit entgegensank, zog General Motors 2017 die Reißleine und gab den Verlustbringer an die PSA-Gruppe ab. Ein Hoffnungsträger waren die Franzosen schon damals nicht – die Belegschaft wollte nur gerne glauben, dass es für Opel besser kommen würde als befürchtet.

Das war jedoch nicht so. Im großen Stellantis-Konzern, in den auch Peugeot integriert wurde, ist Opel nur noch eine Marke unter vielen. Während die Zentrale in Rüsselsheim vor wenigen Jahren noch Produktionsstätten in ganz Europa steuern durfte, fallen heute alle Entscheidungen in Paris. Auch deshalb ist es dem neuen Eigentümer innerhalb kurzer Zeit gelungen, Opel profitabel zu machen. Wenn der Mutterkonzern jetzt Werke aus dem deutschen Verbund herauslöst, bleibt von Opel nicht viel mehr als eine Vertriebseinheit übrig.

Von Jens Heitmann