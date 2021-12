Zur Klarstellung: Wie definiert man Fachkraft, Frau Bielfeldt?

Eine klare Definition gibt es nicht, aber wir reden über Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder einem Hochschulabschluss.

Warum mangelt es an Fachkräften?

Aus zwei Gründen: Zum einen ist es der demografische Wandel, durch den mehr Männer und Frauen altersbedingt aus dem Berufsleben ausscheiden als jüngere nachrücken. Zum anderen hat die Neigung zum Studium unter den Schulabsolventen extrem zugenommen. In den 1980er-Jahren entschieden sich noch 70 bis 80 Prozent von ihnen für eine Lehre. Das hat sich gedreht. Mittlerweile übersteigt die Zahl der Studienanfänger die der Auszubildenden.

Hat man da Fehler begangen?

Warum?

Es wurde zwischenzeitlich sehr stark für ein Studium geworben – speziell für die sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Man hat für diese Fächer geworben, weil es hier in den Schulen vor allem bei Mädchen Nachholbedarf gab und gibt. Das ist aber nicht zwingend mit einem Studium verbunden. Es gibt auch sehr viele Ausbildungsberufe in diesem Bereich.

„Im Facharbeiterbereich mit entsprechender Weiterbildung verdient man sehr gut“

Wie macht sich der demografische Wandel bemerkbar?

Wir sagen seit mehr als zehn Jahren, dass er kommen wird, und er ist längst da. Früher gab es mehr Bewerber als Lehrstellen, jetzt ist es umgekehrt. Dabei ist ein Studium nicht automatisch wertvoller. Wer eine Ausbildung macht und einen Meister hinten dranhängt, ist auf demselben Niveau wie ein Bachelor. Im Facharbeiterbereich mit entsprechender Weiterbildung verdient man sehr gut. Deshalb ist eine Ausbildung attraktiv, und davon müssen wir Jugendliche, ihre Eltern und Lehrer überzeugen.

Lässt sich der Fachkräftemangel für den Bereich der IHK Hannover in Zahlen fassen?

Es gibt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft. Danach geht die Erwerbsbevölkerung bis 2024 verglichen mit 2019 überall zurück – am stärksten im Kreis Northeim mit 5,4 Prozent, am wenigsten in der Region Hannover mit knapp 2,7 Prozent.

Sind alle Branchen davon betroffen?

Grundsätzlich ja. Insbesondere sind es die Bereiche IT, Elektro, Logistik und Gastronomie. Und abseits der Ballungszentren wie der Region Hannover wird es noch schwieriger. Dort herrscht zum Beispiel auch in der Metallindustrie ein Mangel.

„Zuwanderung ist der wichtigste Baustein“

Was kann man tun, um gegenzusteuern?

Zuwanderung ist der wichtigste Baustein. Wir müssen Migrantinnen und Migranten, die schon länger hier leben, davon überzeugen, dass sich eine Ausbildung auf längere Sicht mehr lohnt als schnelles Geld durch eine Hilfstätigkeit. Das allein reicht aber nicht. Wir brauchen gezielte qualifizierte Zuwanderung.

Wie funktioniert das?

Es gibt seit 2020 das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mit dem ein neuer rechtlicher Rahmen für eine vereinfachte Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus Drittstaaten und die Anerkennung ihrer Abschlüsse geschaffen wurde. Es greift, wenn diese Menschen einen Abschluss mitbringen, ihn hier anerkennen lassen und ein konkretes Arbeitsplatzangebot haben. Die Beschränkung auf Engpassberufe ist entfallen, und Unternehmen müssen auch nicht mehr nachweisen, dass sie keine Arbeitskräfte aus Deutschland für diese Stellen finden konnten. Wenn es nicht für eine komplette Anerkennung der Abschlüsse reicht, können sich die Zuwanderer und Zuwanderinnen auch in Deutschland weiterqualifizieren lassen.

Das hört sich ganz gut an. Woran hapert es denn?

Das Gesetz ist noch zu wenig bekannt, was vielleicht damit zu tun hat, dass es während der Corona-Pandemie Gültigkeit bekam. Es gibt in Niedersachsen auch keine zentrale Ausländerbehörde für diese Verfahren wie in vielen anderen Bundesländern. Dadurch dauern die Bearbeitungszeiten der Anträge oft lange. Und schließlich treten auch in den deutschen Auslandsvertretungen manchmal bürokratische Hemmnisse auf. Das führte in der Vergangenheit zu Wartezeiten von bis zu einem Jahr. So lange wartet ein Unternehmen nicht.

Fokus verstärkt auf dem außereuropäischen Ausland

Gibt es bestimmte Länder, die angesprochen werden?

Wir kennen die Herkunftsländer, für deren Bürger bisher Anträge auf Anerkennung im Bereich der IHK Hannover gestellt worden sind. Ganz vorne liegt Syrien, was aufgrund der Flüchtlingszahlen nachvollziehbar ist. Danach kommen Spanien und Polen. Da hätte ich jetzt nicht drauf gewettet. Die haben aber eine Art Berufsfachschulen und können auf diesem Weg einfacher eine Anerkennung bekommen. Künftig werden wir den Fokus aber viel stärker auf das außereuropäische Ausland richten müssen.

Es gibt immer wieder Fälle, in denen Zugewanderte nicht arbeiten können, weil die entsprechenden Berufsabschlüsse aus ihrem Heimatland nicht anerkannt werden ...

... etwas, das wir als IHK möglichst verhindern wollen. Dazu prüfen wir die Abschlüsse und übersetzen sie sozusagen ins Deutsche. Das kann zu einer Anerkennung führen oder auch zu einer Nachqualifikation, was der häufigste Fall ist. Idealerweise passiert das etwa durch ein Praktikum in einem Unternehmen, sodass gleich ein Kontakt besteht. Und manchmal passt es eben leider auch von Vornherein nicht.

Zur Person Maike Bielfeldt, eine gebürtige Hamburgerin, ist seit Sommer 2020 Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover. Damals verabschiedete sich ihr Vorgänger Horst Schrage in den Ruhestand. Die Volkswirtin war nach dem Studium persönliche Referentin beim Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) und hat danach in der Privatwirtschaft Digitalisierungsstrategien erarbeitet. Sie war zwischenzeitlich freiberuflich tätig und Geschäftsführerin der Stiftung Elbphilharmonie. 2009 kam Bielfeldt zur IHK Nord. Fünf Jahre später wurde sie Hauptgeschäftsführerin der IHK Stade. Zur erheblich größeren Kammer in Hannover, die auch die Kreise Diepholz, Göttingen, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Holzminden, Nienburg, Northeim und Schaumburg abdeckt, gehören mehr als 180 000 Unternehmen.

Welche Möglichkeiten zum Kampf gegen Fachkräftemangel gibt es noch?

Die Weiterbildung von Geringqualifizierten, die Vereinbarung von Familie und Beruf und die Beschäftigung von Älteren. Aber in den beiden letzten Bereichen ist das Potenzial gegenüber früheren Zeiten schon erheblich kleiner geworden, weil mehr Frauen und ältere Arbeitnehmer berufstätig sind.

Wie sehr beschäftigt das die Unternehmen?

Bei unserer letzten Konjunkturumfrage haben die Firmen wieder den Fachkräftemangel als größtes Geschäftsrisiko genannt, noch vor Corona-Folgen und den Problemen mit den Lieferketten. Generell lässt sich sagen: Viele schätzen ihre augenblickliche Lage als gut ein, trotz Corona. Und bei vielen sind die Zukunftserwartungen eingetrübt – wegen des Fachkräftemangels.

Von Bernd Haase