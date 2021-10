Hannover

Der Autozulieferer Continental wird am Freitag 150 Jahre alt. Das Unternehmen wird am 8. Oktober 1871 in Hannover gegründet – und damit 15 Jahre vor der Herstellung des ersten Automobils. Das Hauptwerk in der Vahrenwalder Straße produzierte zunächst gummiertes Gewebe für Regenmäntel, Thermosflaschen und Vollgummireifen. Im HAZ-Interview sagt Konzernchef Nikolai Setzer, wie das Unternehmen die Krisen der Vergangenheit gemeistert hat und welche Herausforderungen die nähere Zukunft prägen.

Die Spezialität der „Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie“, die am 8. Oktober 1871 aus der Taufe gehoben wurde, waren massive Kutschenreifen – erst zwei Jahrzehnte später kamen die ersten Luftreifen für Fahrräder auf den Markt. Werden Sie wegen solch gemütlicher Entwicklungszyklen manchmal wehmütig, Herr Setzer?

Natürlich ist die Veränderungsgeschwindigkeit heute deutlich höher. Software hat nun einmal ganz andere Zyklen als die damaligen Produkte. Die Frequenz von technologischen Innovationen ist durch die Digitalisierung deutlich gestiegen – und damit auch unsere Schlagzahl. Anstatt dies zu bedauern, nutzen wir es zu unserem Vorteil. Seit unserer Gründung vor 150 Jahren haben wir technologischen Wandel aktiv gestaltet und langfristig agiert: Sonst wäre Continental nicht 150 Jahre alt geworden.

Der Konzern hat viele Umbrüche erlebt: Ende der Siebzigerjahre war Conti fast pleite, weil sich die eigenen Textil-Gürtelreifen nicht gegen die Metall-Gürtelreifen der Konkurrenz durchsetzten, Anfang der Neunziger war man so klamm, dass die Übernahme durch Pirelli drohte, Schaeffler kam diesem Ziel später sehr viel näher, weil der Konzern hoch verschuldet und der Aktienkurs niedrig war – welche Lehren ziehen Sie aus dieser wechselvollen Geschichte?

Agil und wandlungsfähig bleiben. Es ist wichtig, stets ein Gespür für den Markt zu haben und Trends frühzeitig zu erkennen. Die Erfolgsgeschichte von Continental beruht auf einem ständigen Umbau und auf dem stetigen Sich-neu-Erfinden der Organisation.

Baustelle Continental: Der Konzern musste seine Struktur zuletzt mehrmals deutlich verändern. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das Verhältnis von Zulieferern und Autobauern wandelt sich

Eine Konstante war bisher ein stabiles Verhältnis zu den Autoherstellern: Sie bauen Bremsen, Reifen und andere Komponenten, VW & Co. machen daraus Autos. Seit Ihrer Branche die Chips fehlen und öfter Bänder stillstehen, steht der Vorwurf der Autobauer im Raum, die Zulieferer hätten die Halbleiter zu spät bestellt.

Der Chipmangel trifft nicht nur unsere Branche, sondern die gesamte Industrie. Hier kommen drei Effekte zusammen: In der Hochphase der Pandemie waren viele Hersteller gezwungen, ihre Produktion zu stoppen, gleichzeitig ist durch den Umzug ganzer Belegschaften ins Homeoffice die Nachfrage nach Laptops und anderer Büro- oder Unterhaltungselektronik enorm gestiegen – und dann waren ausgerechnet jene Orte von Winterstürmen, Erdbeben, Feuern und extremen Corona-Ausbrüchen betroffen, an denen die Chiphersteller produzieren, wie in Texas, Japan oder Malaysia. Es geht deshalb um die Frage, wie wir als Industrie die Lieferungen aufrechterhalten.

Das sehen die Hersteller offenbar anders. Manche prüfen angeblich Schadensersatzforderungen gegen Zulieferer wie Conti und Bosch.

Es geht darum, die Versorgungslage partnerschaftlich zu bewältigen. Wir sind voll darauf konzentriert, unsere Kunden am Laufen zu halten. Die Krise wird erst überstanden sein, wenn die Chipproduzenten ihre Kapazitäten ausgebaut haben. Der Halbleitermangel wird uns also noch eine ganze Weile begleiten, mindestens bis ins nächste Jahr.

Die Software gewinnt für Conti stetig an Bedeutung

Streit mit Ihren Großkunden droht auch anderer Stelle: Da Autos zunehmend zu „Smartphones auf vier Rädern“ werden, stellen die Hersteller Tausende IT-Experten ein, um Software selbst zu entwickeln. Sollte das nicht Ihre Domäne sein?

Viele Autohersteller haben sich bisher insbesondere über die Motoren von der Konkurrenz differenziert – durch die Elektrifizierung des Antriebsstranges schrumpfen diese Möglichkeiten. Dagegen werden die im Fahrzeug sichtbaren Funktionen wie etwa beim assistierten Fahren immer mehr von der Software geprägt. Daher gilt künftig: Die Hardware ist wichtig – und die Software macht den Unterschied. Anstelle von PS unterscheiden sich Autohersteller künftig immer mehr mittels Software. Das, was Autofahrerinnen und Autofahrer direkt im Fahrzeug erleben, programmieren zu einem gewissen Teil Hersteller künftig selbst. Wir rechnen trotzdem mit hohen Wachstumsraten.

Weil Sie Ihre Stärken an anderer Stelle sehen?

Nur etwa 40 Prozent der Software in einem Auto nehmen Fahrerinnen und Fahrer direkt wahr, wie beispielsweise die Bedienoberflächen. Von den Grundlagenfunktionen unserer zentralen Hochleistungsrechner, den unterstützenden Fahrzeugfunktionen aus den Bereichen Sicherheit, Assistenz, Vernetzung und Unterhaltung, nimmt dagegen kaum jemand Notiz. Sie agieren im Hintergrund. Hier liegt unsere Kernkompetenz, hier sind wir in der Lage, durch große Stückzahlen über mehrere Anwendungen zu skalieren. Die Mobilität der Zukunft ist nachhaltig, automatisiert und vernetzt. In all diesen Feldern verfügen wir über eine sehr starke Technologieposition. In einer Milliarde Fahrzeuge steckt bereits heute Software von Continental.

Die Reifen-Sparte ist bisher der größte Gewinnbringer

Die Unternehmenszentrale steht noch in der Vahrenwalder Straße in Hannover. Im nächsten Frühjahr ist der Umzug in die neuen Gebäude an der Pferdeturm-Kreuzung geplant. Quelle: Ole Spata/dpa

Noch aber verdient Conti sein Geld hauptsächlich mit Gummi. Beschäftigte in der Reifensparte und bei Contitech befürchten, dass sie heute zwar die Gewinne heranschaffen, für die Zukunft des Konzerns aber keine große Rolle mehr spielen.

Unser Reifen- und Industriegeschäft ist und bleibt die Keimzelle von Continental. Es gibt natürlich auch hier Wachstum – vier Reifen werden auch in der Zukunft von allen Fahrzeugen unabhängig von der Antriebsart benötigt, sechs der zehn volumenstärksten Elektroautohersteller vertrauen in der Erstausrüstung auf Reifen von Continental. Zudem wachsen wir stark in Regionen wie Asien oder zum Beispiel mit Oberflächenmaterialien. Innovationen gibt es ebenfalls: Bis spätestens 2050 werden wir Reifen aus 100 Prozent nachhaltigen Materialien herstellen, vom nächsten Jahr an wollen wir den Einsatz von recycelten PET-Flaschen in der Reifenproduktion ermöglichen. Gleichzeitig gibt es Bereiche wie automatisiertes Fahren, die noch stärker wachsen, und dort werden wir unsere Chancen ebenfalls nutzen.

Die neue Conti-Zentrale am Pferdeturm in Hannover ist noch im Bau. Quelle: Samantha Franson

Im Zuge des Konzernumbaus wollen Sie weltweit rund 23.000 Stellen „verändern“, darunter 10.000 in Deutschland. Wie wichtig sind die heimischen Standorte noch?

Von unseren 193.000 Beschäftigten arbeitet fast jeder vierte in Deutschland. Wir haben hier viele Kompetenzzentren für die technologische Entwicklung – etwa in Frankfurt, Regensburg und natürlich am Konzernsitz in Hannover mit allein 8700 Mitarbeitern. Der Standort Stöcken ist ein gutes Beispiel für das, was wir mit Transformation meinen: Wir mussten hier die Produktion von Lkw-Reifen aufgeben, weil wir nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Seit einiger Zeit aber werden dort Lkw-Reifen runderneuert, weil dafür die Nähe zu den Kunden nötig ist. Zudem steuern wir die weltweite Reifenproduktion und ihre Logistik aus Hannover, auch die Forschung sitzt hier. Stöcken hat sich vom industriellen Produktionsbetrieb zu einem Hightech-Entwicklungsbereich gewandelt. Hier arbeiten heute mehr Menschen als früher.

Arbeitnehmer und Gewerkschafter haben im September 2020 auf der Expo-Plaza gegen den angekündigten Stellenabbau bei Continental demonstriert. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Das Vertrauen der Betriebsräte ins Management hat gelitten

Abseits der Zentrale ist die Wahrnehmung eine andere. Betriebsräte klagen darüber, dass Sie die Schließung von Standorten ohne große Kompromisse durchziehen und Stellen streichen, statt sie zu „verändern“.

Es fällt immer leichter, neue Werke zu bauen, als alte zu schließen. Aber wir müssen leider auch schmerzliche Entscheidungen treffen, wenn sich Technologien verändern wie etwa beim Wechsel zu digitalen Displays und in der Folge analoge Produkte wegfallen. Diesen Veränderungen im Markt können und dürfen wir uns nicht entziehen. Selbst Standorte mit langer Tradition haben dann manchmal leider keine Perspektive mehr oder eben eine andere. Wir bemühen uns, das mit offenem Visier zu kommunizieren – das kann man sicherlich immer verbessern.

Kein Kutscher zu Kaisers Zeiten hätte autonom fahrende Elektroautos vorhersehen können. Trauen Sie sich dennoch einen Ausblick auf die nächsten 150 Jahre zu – was macht Conti 2171?

Wie wir ja schon zu Beginn des Gespräches festgestellt haben, nimmt die Frequenz der Innovationen stetig zu – leider war das bei den Glaskugeln bisher noch nicht der Fall. So viel steht aber aus meiner Sicht fest: Seit 150 Jahren prägt und gestaltet Continental individuelle Mobilität von Millionen Menschen weltweit – mit viel Hardware und Software, und so wird es auch in 150 Jahren sein. Wir sind und bleiben ein Mobilitätsgestalter mit Profil. Wir freuen uns auf die neuen Herausforderungen.

Nikolai Setzer Der 50-jährige Wirtschaftsingenieur ist ein echtes „Eigengewächs“ von Continental: Innerhalb von zwölf Jahren brachte es Setzer vom Trainee zum Vorstand. Dazwischen hat der verheiratete Vater zweier Kinder alles gesehen, was die Reifendivision zu bieten hat, Tests auf dem Contidrom, Reifenentwicklung, Großkundenbetreuung, Ersatzgeschäft. Bei der Sanierung des US-Geschäfts spielte er eine maßgebliche Rolle und empfahl sich für größere Aufgaben. Vorstand wurde er im Zuge des von Großaktionär Schaeffler durchgesetzten Revirements 2011. Seit 2019 stand er an der Spitze der Komponenten-Sparte Automotive, Ende 2020 trat er die Nachfolge von Konzernchef Elmar Degenhart an, der aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ausgeschieden war.

Von Jens Heitmann