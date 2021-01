Hannover

Wenn es um Corona und die Probleme im Bildungssektor geht, dann denkt man meist an die Schulen. Dabei leiden die Auszubildenden in Deutschland ebenfalls unter der Pandemie. Im Krisenjahr 2020 haben sich zwar viele Betriebe bemüht, wenigstens die Grundlagen guter Ausbildung zu vermitteln – auch wenn der Alltag in den meisten Unternehmen durchgewirbelt wurde und viele Mitarbeiter im Homeoffice waren.

Probleme gab es schon vor Corona

2021 aber stehen viel größere Herausforderungen bevor. Betriebspraktika und Auswahlgespräche für die nächste Generation der Azubis werden wohl bis zum Sommer in der herkömmlichen Form kaum möglich sein. Und zahlreiche Firmen werden es sich angesichts der unklaren Perspektive einmal mehr überlegen, ob sie junge Menschen ausbilden wollen. Für das duale Ausbildungssystem, weltweit gerühmt und über Jahrzehnte bewährt, kommt es jetzt zur Nagelprobe.

Schon vor der Corona-Krise hatte es allerdings Risse bekommen. Etwa 1,3 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren haben aktuell keine Ausbildung. Ein Teil davon war vielleicht nicht genügend motiviert. Oftmals liegt es auch daran, dass Berufsanforderungen immer komplexer werden. Zugleich beklagen die Unternehmen einen zunehmenden Fachkräftemangel – das Problem könnte der Wirtschaft langfristig mehr schaden als die Corona-Krise.

Ungewöhnliche Wege nötig

Deshalb liegt es im ureigenen Interesse der Firmen, 2021 allen jungen Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, die sie wünschen. Dafür werden ungewöhnliche Wege nötig sein, von virtuellen Vorstellungsgesprächen bis zur flexiblen Einarbeitung. Sonst bleibt eine Generation Azubis auf der Strecke – und das können wir uns nicht leisten.

Von Conrad von Meding