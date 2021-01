Hannover

Sie müssen es ernst meinen: Wer sich bei Minusgraden zu Mahnwachen vor Ministerien niederlässt, macht das nicht mal so eben aus einer Laune heraus. Für die Politik bleiben die erbosten Bauern aus der Land-schafft-Verbindung-Initiative auch nach Monaten des Protestes eine Größe, mit der man spürbar fremdelt. Früher gab es mit dem Bauernverband nur einen Ansprechpartner, der zwar auch mal polternd auftreten konnte, aber insgesamt doch berechenbar blieb. Die neue Bewegung agiert anders – und reagiert allergisch auf Formelkompromisse und Beschwichtigungen.

Forderungen der Bauern bisher verpufft

Der Streit über die Düngeverordnung ist dafür exemplarisch. Die Landesregierung hat zuletzt eine Fläche von rund 800 000 Hektar als sogenannte rote Gebiete ausgewiesen – in diesen Gebieten müssen Landwirte die Düngung zum Schutz des Grundwassers vor einer zu hohen Nitratbelastung einschränken. Die Bauern empfinden das als einen Akt der Willkür, weil sie dem Raster der Messstellen und den ermittelten Nitratwerten nicht trauen. Ihre Forderungen nach einer stärkeren Regionalisierung und nach mehr Transparenz sind bisher verpufft.

Die Landesregierung hat bereits zugesagt, die vermeintlich überdüngten Gebiete künftig differenzierter zu betrachten. Zudem will sie eine Koordinationsstelle einrichten, bei der sich Bauern beraten lassen können. Der Land-schafft-Verbindung-Initiative reicht das jedoch nicht – weder vom Inhalt noch vom Tempo bei der Umsetzung her. Die Politik will nun die Beschwerdeführer bei der Anpassung ihrer Verordnung an den Alltag auf dem Acker einbinden. Das ist ein Fortschritt – auch weil ein Runder Tisch meist im Warmen steht.

Von Jens Heitmann